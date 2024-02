Bia Haddad vence chinesa na estreia e avança às oitavas de final em Abu Dabi

Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Abu Dabi nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil superou a chinesa Xiyu Wang, atual 60ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/4), em 2h08min. O triunfo garantiu a brasileira nas oitavas de final da competição de nível WTA 500, disputada nos Emirados Árabes Unidos.

Bia fez grande apresentação no set inicial, mas começou mal a segunda parcial. Wang obteve a primeira quebra de saque da partida e abriu vantagem. A brasileira, contudo, reagiu no momento certo para empatar o set e levar o duelo para o tie-break, quando novamente começou atrás, porém buscou a virada para fechar o jogo.

Ao fim da partida, ao ser questionada sobre o segredo do seu sucesso nos últimos meses, Bia disse ser resiliente, característica que fez a diferença em sua estreia em Abu Dabi. No segundo set, ela precisou salvar um set point para evitar a disputar de uma terceira parcial.

“Em uma palavra, seria resiliência. Acho que esta é a palavra que pode descrever o que eu e o meu time fazemos todos os dias. Trabalhamos muito duro. Acho que é isso: trabalhamos muito duro e somos muito resilientes”, declarou a tenista, atual 13ª do ranking da WTA.

Nas oitavas de final, Bia vai enfrentar a vencedora do confronto entre a polonesa Magda Linette e a filipina Alexandra Eala, de apenas 18 anos.

Bia também vai competir na chave de duplas em Abu Dabi. Ela formará dupla com a compatriota Luisa Stefani, num possível ensaio para a parceria visando a Olimpíada de Paris-2024, que começa no fim de julho. Luisa foi medalhista de bronze em Tóquio, em 2021, nas duplas femininas.

LAURA PIGOSSI AVANÇA NA ÍNDIA

A parceira de Luisa em Tóquio foi Laura Pigossi, que também jogou nesta segunda. Ela estreou com vitória no WTA 125 de Mumbai, na Índia, após abandono da russa Ekaterina Makarova, 164ª colocada, no início do segundo set. A brasileira vencia por 6/1 e 3/0.

“Foi uma boa estreia, joguei bem taticamente. Consegui impor meu jogo do primeiro ao último ponto e ser mais agressiva, algo que venho trabalhando para esse 2024. Feliz com a vitória, vamos pra cima na próxima”, comentou Laura, atual 128º do mundo.