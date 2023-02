Bia Haddad vence Badosa em primeiro jogo como número 12 e avança no WTA de Doha

Alçada na segunda-feira ao posto de número 12 do mundo, melhor ranqueamento de sua carreira, Beatriz Haddad Maia entrou em quadra nesta terça e defendeu os pontos no ranking com uma importante vitória em sua estreia no WTA 500 de Doha, no Catar. Venceu a espanhola Paula Badosa, ex-número 2 e atual 20ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, para avançar às oitavas de final.

Este foi o segundo encontro das duas tenistas neste ano. Há um mês, dia 12 de janeiro, Badosa venceu a brasileira por 2 sets a 0, parciais de 6/6 (7/5) e 7/5 nas quartas de final do ATP 500 de Adelaide. Depois da vitória, a espanhola não pôde disputar as semifinais porque sentiu uma lesão na perna.

No reencontro desta terça, Bia saiu perdendo e venceu um longo segundo game para empatar o primeiro set, mas só ficou em vantagem no quinto game, ao conseguir a primeira quebra do jogo. A partir daí, o duelo continuou parelho, com mais uma quebra para Bia e duass para a adversária, e a decisão ficou para o tie-break, vencido por 8 a 6 pela paulista.

O segundo set foi menos dramático. Bia abriu 2 a 0 ao quebrar o saque da espanhola no segundo game e não ficou atrás em nenhum momento. Chegou a ceder o empate duas vezes, mas mostrou postura dominante na reta final até construir uma vantagem final de 6 a 3 para fechar a parcial e garantir a vitória.

O WTA 500 de Doha teve outra representante brasileira jogando nesta terça-feira. Na disputa por duplas, Luisa Stefani e a parceira casaque Anna Danilina perderam por 2 sets a 1 para a mexicana Giuliana Olmos e a chinesa Shuai Zhang, com parciais de 5/6, 6/4 e 7/10.

MARCELO MELO SE PREPARA

A partir do próximo dia 27, mais um duplista brasileira entra em ação. Marcelo Melo disputa, ao lado de Alexander Zverev, o ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes. Depois, competem no Masters 1000 de Indian Wells. No ano passado, Melo e Zverev jogaram juntos o Masters 1000 de Madri, o Masters 1000 de Monte Carlo, o ATP 500 de Acapulco e o ATP 250 de Montpellier.

“Acho que será legal jogar junto com o Zverev. Ele que é um grande jogador, que está de volta ao circuito depois da lesão. Também está empolgado em formar dupla de novo comigo em Dubai e Indian Wells. Vai ser bacana, a gente jogou bem em Monte Carlo no ano passado e espero fazer bons resultados com ele agora”, afirma Marcelo.

Antes dos torneios, contudo, Melo jogará o Rio Open, a partir da próxima segunda-feira, no saibro do Jockey Club Brasileiro. Lá, o mineiro, que desembarco no Rio nesta quinta-feira, terá ao seu lado o colombiano Juan Sebastian Cabal.