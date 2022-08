Bia Haddad sofre com o jogo potente de Ostapenko e cai na estreia em Cincinnati

Existem adversários que são verdadeiras pedras no sapato. E Jelena Ostapenko é o tipo de oponente no qual o jogo de Bia Haddad não se encaixa. Depois de ir até a decisão em Toronto – ficou com o vice no domingo – a brasileira sofreu muito com a potência dos golpes da tenista letã e caiu na estreia do WTA 1000 de Cincinnati, com derrota por duplo 6/4, terceiro revés em três jogos no confronto.

Com a eliminação precoce, Bia Haddad terá 12 dias para treinar e corrigir os erros antes da largada no US Open, que começa dia 29 de agosto. Depois de cair na abertura de Wimbledon, ela promete fazer bonito no último Grand Slam da temporada.

Diferentemente da decisão do Toronto, na qual enfrentou uma rival que errou muitos serviços – foram quatro duplas faltas de Simona Halep apenas no primeiro game -, a estreia de Bia Haddad em Cincinnati foi diante de uma excelente sacadora. Ostapenko dificultou muito as ações da brasileira com seus golpes potentes.

A letã começou a partida na pequena e vazia quadra 4 com um ace. Sem conseguir conter o forte serviço da rival, Bia equilibrou também apostando na potência nos saques e na defesa nas trocas de bola. Em um compromisso duro, ela precisou salvar um breakpoint no game oito para empatar em 4 a 4.

A letã abriu vantagem novamente no saque e pressionou o serviço da brasileira. Bia Haddad desperdiçou o game point com 40 a 30, não segurou a forte devolução, cometeu um erro não forçado permitindo o set point e depois mandou a direita para fora, perdendo a parcial por 6/4.

Precisando dar uma resposta à adversária, até então tranquila na partida, Bia iniciou o segundo set quebrando o serviço de Ostapenko em bom game. Em pontos diretos, abriu 2 a 0, mostrando calma diante de uma letã perdendo a paciência com as bolas na linha. O dia se transformou em noite no momento em que veio a virada para 3 a 2.

Levar a virada desestabilizou a brasileira, que voltou a ter o serviço quebrado na oitava parcial, com um winner. Ostapenko foi para o saque com 5 a 3, mas desperdiçou a primeira chance de fechar a partida. Devolvendo muito o saque, a letã abriu três match points e fechou na segunda oportunidade, com a terceira quebra na parcial e novo 6/4.

Campeã sobre Bia Haddad em Toronto, a romena Simona Halep sofreu com as dores musculares e precisou de massagem nas pernas e costas durante o jogo com Anastasia Popatova. Mesmo assim, venceu a russa por 6/4, 3/6 e 6/3.

Com direito a pneu no segundo set, Serena Williams se despediu de seu penúltimo torneio da carreira – vai se aposentar no US Open -, com derrota para a britânica Emma Raducanu, parciais de 6/4 e 6/0.

Alguns tenistas fizeram questão de acompanhar a partida na quadra central, entre eles a japonesa Naomi Osaka, que lamentou um ponto de Raducanu no jogo e o búlgaro Grigor Dimitrov. Esperavam uma partida mais disputada, mas a americana não resistiu à juventude da britânica de 19 anos.

A vida não anda sendo fácil para a campeã olímpica Belinda Bencic. Depois de cair em batalha de três sets contra Bia Haddad nas quartas de Toronto, a suíça (cabeça 12) deu adeus logo na estreia em Cincinnati, ao perder para a romena Sorana Cirstea, parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/4.

Disputando as últimas partidas da brilhante carreira, Venus Williams mais uma vez caiu na primeira fase. A americana levou 7/5 e 6/1 da checa Karolina Pliskova. A japonesa Naomi Osaka perdeu o duelo asiático com a chinesa Shuai Zhang, com 6/4 e 7/5.

Entre as cabeças de chave, a americana Cori Gauff (11) abandonou no segundo set quando perdia para a checa Marie Bouzková com 7/5 e 1/0, enquanto Anett Kontaveit travava enorme batalha com Tereza Martinkova até a chuva paralisar a partida. Depois de perder o primeiro set por 3/6, a tenista da Estônia, cabeça 2, vencia por 7/5 e 3/2 na quadra em que Bia Haddad faria sua estreia.

A favorita levou um susto no retorno, com a checa confirmando e aproveitando o breakpoint para abrir 4 a 3. Martinkova sentiu a pressão ao sacar para fazer 5 a 3. Não confirmou e levou a virada, caindo por 6 a 4 com duas quebras seguidas.

MASCULINO

Campeão do Masters de Montreal no domingo, o espanhol Pablo Carreño Busta acabou surpreendido na estreia em Cincinnati, eliminado com virada pelo sérvio Miomir Kecmanovic, com 1/6, 7/5 e 7/6 (7/4). Agora, ele desafia o italiano Jannik Sinner, cabeça 10 e algoz do australiano Thanasi Kokkinakis, com 6/7 (9/11), 6/4 e 7/6 (8/6).

O australiano Nick Kyrgios abriu sua campanha em Cincinnati com 7/5 e 6/4 sobre o espanhol Alejandro Fokina. Já o americano Taylor Fritz arrasou com o argentino Sebastián Baéz com duplo 6/1. Assim como o espanhol Carlos Alcaraz não teve trabalho diante de McKenzie McDonald, com 6/3 e 6/2.