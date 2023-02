Esporte Bia Haddad sofre com desgaste e cai para Bencic na semifinal do WTA de Abu Dabi

Beatriz Haddad Maia lutou até o fim, mas não conseguiu superar a suíça Belinda Bencic e acabou sendo eliminada na semifinal do WTA 500 de Abu Dabi com uma derrota por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. A brasileira encontrou uma adversária sólida e, sofrendo com o desgaste das últimas rodadas, não teve chances neste sábado.

Apesar da derrota, Bia Haddad sai do torneio com sua melhor colocação no ranking da WTA. A brasileira está atualmente na 14ª posição, mas assumirá o 13º lugar a partir de segunda-feira. No entanto, poderá até subir para a 12ª colocação em caso de título de sua algoz.

A suíça, nona colocada no ranking, enfrentará a russa Liudmila Samsonova, que derrotou a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/4.

Bia Haddad não perdia para uma adversária Top 10 do ranking da WTA desde o Aberto da Austrália de 2019. A brasileira vinha de seis triunfos consecutivos, mas não conseguiu passar por Belinda, que irá em busca do seu sétimo título na carreira.

A brasileira vinha de três longos jogos e o desgaste acabou batendo. Bia fez quatro games equilibrados diante Bencic, que foi perfeita nos trabalhos de pernas, envolveu Bia e conseguiu fechar o primeiro set por 6 a 2.

No segundo set, Bia já não tinha mais intensidade de outrora e tentou no sacrifício surpreender a suíça, que seguiu muito confiante e não deixou cair o ritmo para confirmar a vitória e consequentemente a classificação para a final. A decisão do WTA de Abu Dabi acontecerá neste domingo, às 10h (horário de Brasília).