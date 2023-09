Bia Haddad sofre acidente em banheiro de hotel, corta as mãos e desiste de Guadalajara

A poucas horas de fazer sua estreia no WTA 1000 de Guadalajara, a brasileira Beatriz Haddad Maia precisou desistiu do torneio mexicano, nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil sofreu um acidente no banheiro do hotel onde está hospedada e sofreu cortes nas duas mãos.

De acordo com a atleta, o box de vidro estourou, causando cortes em diversas partes do seu corpo. Ela precisou levar pontos nas duas mãos. Bia mostrou os membros com curativos em suas redes sociais. A brasileira estava hospedada no hotel oficial da competição mexicana.

“Ontem à noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro, a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos, incluindo as duas mãos. E, infelizmente, não poderei jogar aqui no México, que é um lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios”, explicou a tenista.

Bia evitou apontar uma data para retornar aos torneios. “No mais, tirando o susto, estou bem. Poderia ser algo muito mais grave. Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano, e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023”, declarou.

Segundo a assessoria da tenista, as lesões serão analisadas diariamente para que a tenista possa projetar a data da sua volta ao circuito. Bia voltará ao Brasil nos próximos dias para seguir o tratamento e também para ser reavaliada.

A número 1 do Brasil e 18ª do mundo estrearia no WTA 1000 de Guadalajara na noite desta segunda-feira, contra a americana Danielle Collins. Ela vinha de eliminação no Torneio de San Diego, nos Estados Unidos, na fase de quartas de final. A boa campanha em solo americano lhe garantiu a subida de duas posições no ranking atualizado nesta segunda.