Esporte Bia Haddad se aproxima do Top 10 após título no WTA 500 de Seul; Sinner se mantém no topo

Beatriz Haddad Maia continua ganhando destaque no ranking da WTA. Neste domingo, após superar a russa Daria Kasatkina na final do Torneio de Seul, a tenista paulistana ganhou cinco posições, chegou ao 12º lugar, e está muito perto de voltar a frequentar o Top 10. Já no masculino, Jannik Sinner continua como número 1. O italiano lidera a lista da ATP seguido por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev fechando as cinco primeiras posições.

Após passar por altos e baixos na temporada 2024, Bia conseguiu, enfim, o seu primeiro título no ano. O triunfo de virada sobre a rival russa no WTA 500 de Seul confirma a boa fase da brasileira de 28 anos. Ela venceu 12 de suas últimas 14 partidas. Além do vice-campeonato em Cleveland, Bia chegou às quartas de final do US Open e agora é campeã do torneio sul-coreano.

Bia agora ocupa o 12º lugar com 2.981 pontos e está a 180 de voltar ao seleto grupo das dez melhores tenistas do mundo. Esta é a sua melhor performance desde janeiro deste ano, quando esteve na 11ª colocação.

Com 122 semanas no topo, Iga Swiatek deixou para trás a australiana Ashleigh Barty. A polonesa agora aparece como a sétima maior líder de todos os tempos. Na lista das dez melhores, Maria Sakkari perdeu oito posições e está em 17º. Com a queda, Danielle Collins surge em nono, seguida de Barbora Krejcikova.

Apesar de bater na trave na decisão contra Bia, Kasatkina também tem motivos para comemorar. Graças à pontuação pelo vice, a tenista russa de 21 anos ocupa o 11º posto (3.040 pontos).

Entre as brasileiras, Laura Pigossi continua em má fase. Ela caiu onze degraus e ocupa a 144ª colocação na lista da WTA. Carol Meligeni superou 31 rivais na lista e aparece em 306º lugar.

No masculino, o italiano Jannik Sinner se mantém como o número 1 no ranking da ATP com 11.180 pontos. Segundo tenista mais bem ranqueado, Alexander Zverev soma 6.875. Apenas 185 pontos separam o alemão do terceiro colocado: o espanhol Carlos Alcaraz contabiliza 6.690.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro é quem está melhor ranqueado: ele surge na colocação de número 75. Thiago Wild, que ficou com o vice no Challenger de Bad Waltersdorf, ocupa a 87ª posição.

Confira o Top 10 masculino abaixo:

1º – Jannik Sinner (ITA), 11.180 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 6.875

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.690

4º – Novak Djokovic (SER), 5.560

5º – Daniil Medvedev (RUS), 5.475

6º – Andrey Rublev (RUS), 4.645

7º – Taylor Fritz (EUA), 4.060

8º – Hubert Hurkacz (POL), 4.060

9º – Casper Ruud (NOR), 4.010

10º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.920

Confira a lista das 10 melhores da WTA:

1º – Iga Swiatek (POL), 10.885 pontos

2º – Aryna Sabalenka (BEL), 8.716

3º – Jessica Pegula (EUA), 6.220

4º – Elena Rybakina (CAS), 5.871

5º – Jasmine Paolini (ITA), 5.348

6º – Coco Gauff (EUA), 4.983

7º – Qinwen Zheng (CHN), 3.920

8º – Emma Navarro (EUA), 3.698

9º – Danielle Collins (EUA), 3.178

10º – Barbora Krejcikova (RCH), 3.161

12º – Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.981