Bia Haddad reage, vira sobre alemã e mantém Brasil vivo na Billie Jean King Cup

Beatriz Haddad Maia e o time brasileiro reagiram na Billie Jean King Cup, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. A tenista número 1 do País e 13ª do mundo se recuperou da fraca exibição de sexta-feira e marcou o primeiro ponto do Brasil no confronto com a Alemanha, pela fase classificatória da Copa do Mundo do tênis feminino, em São Paulo. Bia venceu Anna-Lena Friedsam, 189ª do mundo, com uma virada e até um “pneu”: 5/7, 6/0 e 6/1, em 2h30min.

Agora a Alemanha lidera a série melhor de cinco jogos por 2 a 1. O Brasil precisa vencer o segundo jogo deste sábado, com Laura Pigossi, para forçar a quinta partida e seguir com chances de vitória no confronto. A brasileira, 125º do ranking de simples, deve enfrentar Tatjana Maria, 66ª do mundo.

O triunfo de Bia neste sábado teve sabor de revanche. No ano passado, em outro confronto entre brasileiras e alemãs, pela mesma fase desta competição, Friedsam levou a melhor por 2 a 1, também de virada, em Stuttgart.

Bia começou seu segundo jogo no confronto quebrando o serviço da alemã, que já foi número 45 do mundo. A brasileira exibia mais confiança e cometia menos erros, em comparação ao jogo de sexta. Também era mais agressiva, buscando o jogo de fundo de quadra. Golpes na paralela e na cruzada entravam com facilidade, em contraste com os 31 erros não forçados da partida que abriu o confronto.

Neste ritmo mais elevado, Bia voltou a se impor no serviço da rival e abriu 4/0. Friedsam esboçou reação e devolveu uma das quebras. Ainda em vantagem, a brasileira sacou para fechar o set, porém começou a oscilar no serviço, com mais erros e desconcentração, a exemplo do jogo do dia anterior. Ela permitiu a quebra que empatou a parcial em 5/5. Na sequência, a alemã virou e assumiu a liderança do placar pela primeira vez na partida.

A queda de rendimento da brasileira culminou em nova quebra de saque. Friedsam aproveitou o momento favorável na partida e fechou o set, deixando a Alemanha muito perto de sacramentar a vitória na série melhor de cinco jogos. O time europeu estava a apenas um set de vencer o duelo.

O cenário da primeira parcial se repetiu na segunda. Bia voltou a crescer na partida e impôs duas quebras de saque consecutivas sobre a alemã: 4/0.Vibrando com a torcida pela primeira vez na partida, a brasileira manteve o ritmo alto e não permitiu a reação da rival: “pneu” e gritos de comemoração nas arquibancadas do Ibirapuera.

O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio nos primeiros games. As duas tenistas elevaram o nível, com belas e longas trocas de bola. Bia desequilibrou a parcial ao buscar duas quebras: 4/1. Mais uma vez, a brasileira sustentou a vantagem no marcador e fechou a parcial sem sobressaltos, confirmando a vitória.

Bia terminou a partida com os mesmos 31 erros não forçados do jogo de sexta, agora em partida de três sets – na partida de abertura, ela perdera por 2 a 0, . No entanto, neste sábado, ela compensou as falhas com 33 bolas vencedoras.

Brasil e Alemanha disputam uma vaga na fase final da Billie Jean King Cup, que reúne as 12 melhores equipes do mundo. O time nacional busca a vaga nesta fase pela primeira vez neste formato da competição, em vigor desde 2018. O Brasil não se coloca entre os 12 melhores times do planeta desde 1982, quando alcançou as quartas de final da então Fed Cup,antigo nome da Billie Jean King Cup.