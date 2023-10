Esporte Bia Haddad perde uma posição no ranking da WTA, mas se mantém no Top 20

Após ser eliminada na estreia no WTA 1000 de Pequim, na semana passada, a brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking, na atualização desta segunda-feira. No entanto, a tenista número 1 do Brasil continua dentro do Top 20, exatamente no 20º lugar. Nas duplas, ela ganhou um posto e agora figura em 15º.

Bia caiu na estreia na competição chinesa porque ainda se recupera de lesões que sofreu nas duas mãos quando estava no México. No mês passado, ela foi vítima de um acidente doméstico no hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, quando o box do banheiro estourou, machucando as duas mãos.

Em Pequim, ela ainda não estava 100% diante da italiana Jasmine Paolini e acabou se despedindo logo na rodada de abertura. Nas duplas, conseguiu alcançar as quartas de final. Bia tem como meta para a reta final da temporada a classificação para o WTA Elite Trophy, torneio que vai reunir as melhores tenistas que não se classificaram para o WTA Finals.

A competição conta com as atletas que ficaram entre o 9º e o 19º lugar na corrida do ano. No momento, Bia é a 18ª do ranking da temporada, caindo uma posição na atualização desta segunda. O WTA Elite Trophy será disputado entre os dias 24 e 29 deste mês, na cidade chinesa de Zhuhai.

Entre as tenistas do Top 10, não houve mudanças nesta semana, nem mesmo troca de posições. A primeira mudança na lista foi protagonizada pela russa Daria Kasatkina, que subiu um lugar e agora está em 12º.

RANKING MASCULINO

Entre os brasileiros, Thiago Wild perdeu três colocações e agora está em 77º. Felipe Meligeni caiu um lugar e figura em 143º, enquanto Thiago Monteiro subiu três posições ao conquistar o Challenger de Campinas, no fim de semana. E aparece em 150º.

No Top 10, o italiano Jannik Sinner foi o grande destaque. Campeão em Pequim, na semana passada, ele galgou três colocações no ranking da ATP e agora é o quarto colocado, sua melhor posição da carreira até agora. Ele desbancou o dinamarquês Holger Rune, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Andrey Rublev, que caíram um posto cada.

Confira abaixo a lista do Top 10 feminino:

1º – Aryna Sabalenka (BLR), 9.480 pontos

2º – Iga Swiatek (POL), 8.890

3º – Coco Gauff (EUA), 6.455

4º – Jessica Pegula (EUA), 5.955

5º – Elena Rybakina (CAS), 5.870

6º – Maria Sakkari (GRE), 4.475

7º – Ons Jabeur (TUN), 4.150

8º – Marketa Vondrousova (RCH), 3.839

9º – Karolina Muchova (RCH), 3.664

10º – Caroline Garcia (FRA), 3.450

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Novak Djokovic (SER), 11.545 pontos

2º – Carlos Alcaraz (ESP), 8.715

3º – Daniil Medvedev (RUS), 7.490

4º – Jannik Sinner (ITA), 4.910

5º – Holger Rune (DIN), 4.640

6º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.615

7º – Andrey Rublev (RUS), 4.550

8º – Taylor Fritz (EUA), 3.865

9º – Casper Ruud (NOR), 3.605

10º – Alexander Zverev (ALE), 3.450