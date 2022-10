Bia Haddad perde no simples em Guadalajara e foca nas duplas para ir ao Finals

Beatriz Haddad Maia não conseguiu passar da primeira fase do simples no WTA de Guadalajara, o último torneio de nível 1000 desta temporada. Em duelo com a checa Katerina Siniakova, foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e zerou as chances de alcançar uma vaga no WTA Finals, que será disputado a partir do dia 31 de outubro, em Fort Worth, nos Estados Unidos. Nas duplas, segue viva no campeonato mexicano e ainda tem chances de ir ao torneio derradeiro.

Para ir ao Finals na disputa do simples, Bia precisaria ser campeã em Guadalajara e ainda contar com tropeços de outras rivais. Dona da 18ª posição do ranking da WTA, a paulista é a 16ª colocada na corrida pela vaga no Finals e, com a derrota desta terça, não pode mais se colocar dentro do top 8, zona que garante a classificação.

Nas duplas, contudo, ainda há esperança de estar entre as oito primeiras. embora ocupe a 22ª colocação do ranking geral como duplista, Bia está em nono ao lado da parceira Ana Danilina no ranqueamento para o Finals. As duas venceram a chilena Alexa Guarachi e a eslovena Andreja Klepac na segunda-feira, na primeira rodada no México, e estão nas oitavas de final.

Brasileira com melhor colocação no ranking depois de Bia Haddad, a 108º colocada Laura Pigossi também foi derrotada em Guadalajara. Perdeu por 2 sets a 0 para a croata Donna Vekic, com parciais de 6/4 e 6/1. No ATP 250 de Nápoles, o brasileiro Rafael Matos e o parceiro David Vega Hernández foram eliminados da disputa por duplas ao perderem por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/10, em duelo com os americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.