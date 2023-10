Bia Haddad perde e é eliminada nas duplas do Torneio de Pequim

Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Pequim nesta quinta-feira. A tenista brasileira foi eliminada nas quartas de final da chave de duplas, ao lado da russa Veronika Kudermetova. Elas foram superadas de virada pela polonesa Magda Linette e pela americana Peyton Stearns por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 10/8.

A derrota foi uma das mais duras sofridas pela brasileira na temporada. Isso porque ela e sua parceira russa chegaram a estar em situação muito favorável na partida, após vencer o set inicial por 6/1. Na segunda parcial, abriram 3/0. No entanto, cometeram seguidos erros, desperdiçaram a boa vantagem e acabando permitindo a reviravolta no marcador.

Atual 16ª do mundo nas duplas, Bia já havia deixado a chave de simples logo na estreia, ao ser derrotada pela italiana Jasmine Paolini. Na ocasião, a brasileira ainda se recupera das lesões que sofreu nas duas mãos após um acidente doméstico no hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, no mês passado – o box do banheiro estourou e machucou a atleta.

Com a eliminação de Bia, o Brasil é representado agora apenas pela dupla formada por Luisa Stefani e Ingrid Martins. Nas quartas de final, a parceria totalmente nacional vai enfrentar a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemund.

CHAVE DE SIMPLES

As principais candidatas ao título da chave de simples não decepcionaram nesta quinta. Líder do ranking e cabeça de chave número 1 na capital chinesa, a belarussa Aryna Sabalenka despachou Paolini por 6/4 e 7/6 (7/4). Sua adversária nas quartas de final será a casaque Elena Rybakina, num duelo entre a campeã do Aberto da Austrália deste ano e a vencedora de Wimbledon de 2022.

Dona do título do US Open, a americana Coco Gauff (3ª cabeça de chave) despachou Veronika Kudermetova por 7/6 (7/5) e 6/2. Em busca da vaga na semifinal, a tenista americana vai enfrentar a grega Maria Sakkari (6ª), algoz da chinesa Wang Xinyu por 6/4, 2/6 e 6/3.

Outro confronto terá a francesa Caroline Garcia (9ª) e a polonesa Iga Swiatek, atual número dois do mundo. Caroline avançou nesta quinta ao superar a ucraniana Anhelina Kalinina por 6/3 e 6/2. O outro duelo das quartas vai reunir a letã Jelena Ostapenko e a russa Liudmila Samsonova.