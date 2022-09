Bia Haddad perde de checa e cai nas quartas de final no Torneio de Tallin

Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Tallin, na Estônia, nesta sexta-feira. A tenista brasileira foi eliminada nas quartas de final da competição, de nível WTA 250, pela favorita checa Barbora Krejcikova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h23min de confronto.

Apesar de figurar no momento no 27º lugar do ranking, Krejcikova é uma das melhores tenistas do circuito na atualidade. Já foi número dois do mundo e é uma das raras atletas a obter grandes resultados tanto em simples quanto nas duplas. Em 2021, conseguiu ser campeã duas vezes em Roland Garros, nas duas chaves.

Voltando a atuar em alto nível, a tenista da República Checa deu poucas chances a Bia nesta sexta. Krejcikova faturou quatro quebras de saque na partida, contra apenas uma da brasileira, que até se destacou no serviço: foram três aces a 0 e nenhuma dupla falta, contra duas da adversária.

Na semifinal, a checa vai enfrentar a suíça Belinda Benic, atual campeã olímpica e que é rival direta de Bia na disputa por posições no ranking da WTA. Bencic avançou ao superar a croata Donna Vekic por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Estes dois resultados devem manter Bia na 15ª colocação do ranking, sem conseguir alcançar novamente seu recorde na lista. Bencic, por sua vez, pode ganhar até duas colocações, podendo surgir em 13º na próxima atualização, na segunda-feira.