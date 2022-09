Esporte Bia Haddad perde de campeã de 2019 e cai na chave de simples do US Open

Em entrevista ao Estadão na semana passada, Beatriz Haddad Maia já previa o futuro: “as rivais já me conhecem, sabem como eu jogo”. Na madrugada desta quinta-feira, a tenista número 1 do Brasil viu sua previsão se concretizar. Bianca Andreescu entrou em quadra já sabendo o que esperar da brasileira e levou a melhor, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A brasileira foi eliminada na segunda rodada do US Open.

Campeã do Grand Slam americano em 2019, Andreescu enfrentou Bia já sabendo da postura agressiva da brasileira que vinha dando certo nas últimas semanas. Em grande fase, a tenista nacional foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto, no mês passado, e está no auge no circuito feminino, no 15º lugar do ranking.

Nada disso passou batido para a tenista canadense, que apostou em variações táticas, com bolas mais altas e mudanças rápidas de direção, para dificultar a estratégia mais agressiva de Bia. Desconfortável em quadra, a brasileira não conseguiu repetir o que vinha dando certo nos últimos meses.

Apesar da atuação tática da canadense, Bia fez apresentação razoável. Terminou o jogo com 20 bolas vencedoras, contra 11 da adversária. Mas exagerou nos erros não forçados: 30. Andreescu, ex-número quatro do mundo e atual 48ª, anotou apenas 14. A canadense faturou três quebras de saque, enquanto Bia não conseguiu se impor no serviço da rival.

Apesar da eliminação, Bia registrou sua melhor campanha no US Open. Até então, não havia conseguido vencer na chave principal. Agora ela vai concentrar suas atenções na chave de duplas. Ela e a casaque Anna Danilina formam a parceria cabeça de chave número 8 do torneio.

Vice-campeãs do Aberto da Austrália, neste ano, elas vão estrear nesta quinta contra a sérvia Aleksandra Krunic e a polonesa Magda Linette. Bia e Danilina tentam confirmar em Nova York a vaga no WTA Finals, competição que encerra a temporada e reúne as oito melhores tenistas e as oito melhores duplas do ano.

Bia não foi a única cabeça de chave (15ª) a se despedir do torneio nesta madrugada. Também foram eliminadas a grega Maria Sakkari (3ª), a canadense Leylah Annie Fernandez (14ª) e a checa Barbora Krejcikova (23ª). Já a tunisiana Ons Jabeur (5ª), a russa Veronika Kudermetova (18ª), a francesa Caroline Garcia (17ª) e as americanas Coco Gauff (12ª), Madison Keys (20ª), Alison Riske-Amritraj (29ª) e Shelby Rogers (31ª) avançaram.

MASCULINO

Atual número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev venceu mais uma no US Open e se garantiu na terceira rodada. Na noite desta quarta, o atual campeão do US Open derrotou o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/3. O líder do ranking ainda não perdeu sets em Nova York.

Na sequência, ele vai enfrentar o jovem chinês Yibing Wu. O tenista de 22 anos avançou ao superar o português Nuno Borges por 6/7 (3/7), 7/6 (7/4), 4/6, 6/4 e 6/4. Se confirmar o favoritismo na terceira rodada, Medvedev poderá cruzar nas oitavas de final com o australiano Nick Kyrgios, atual vice-campeão de Wimbledon.