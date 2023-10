Bia Haddad passa por Kasatkina e chega à sua 1ª final da temporada no WTA Elite Thophy

Beatriz Haddad Maia está de volta a uma decisão de simples após 14 meses, ela disputará o título do Elite Thophy, na China, neste domingo. Na madrugada deste sábado, a brasileira (Nº 19 do ranking WTA) derrotou a russa Daria Kasatkina (Nº 17) na semifinal por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Bia Haddad segue sem perder sets na competição.

Na decisão, a paulistana enfrenta a chinesa Qinwen Zheng (Nº 18), que neste domingo venceu a compatriota Lin Zhu por 2 sets a 1 em duelo com sets apertados. As parciais da vitória de Zheng foram 7/5, 4/6 e 6/1. A final está prevista para acontecer às 4h30 da manhã deste domingo, na Huafa Center Courts, em Zhuhai, na China.

Esta será a primeira final de Bia Haddad no ano de 2023 e quinta na carreira. Ela avançou sobre Kasatkina com uma atuação de gala, que teve duração de 1h33. Muito bem em seus primeiros serviços, a brasileira cresceu no momento decisivo para quebrar a russa e vencer o primeiro set. Melhor tática e fisicamente, Bia sobrou no segundo set e aplicou um 6 a 1.

Bia Haddad também está na final das duplas no torneio chinês, jogando ao lado da tenista russa Veronika Kudermetova. Após duas vitórias também sem perder sets, elas aguardam a definição de suas adversárias na final. A organização espera a definição de todas as classificadas na fase de grupos para estabelecer os confrontos das semifinais com base nos rankings.

No simples, Bia também havia eliminado a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0 na última sexta-feira. As parciais foram de 6/1 e 7/6 (7/4), em 1h37min de confronto.

O WTA Elite Trophy é uma espécie de segunda divisão do WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Assim, o Elite Trophy congrega as 12 melhores do ano que não conseguiram entrar no Finals. Se Bia continuar se destacando na competição chinesa, poderá sonhar novamente com o Top 10 no fim da temporada. Com os resultados obtidos no torneio até agora, já é certo que Bia terminará dentro do Top 20 pela segunda temporada seguida.