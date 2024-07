Bia Haddad Maia vive drama com sumiço de mala de equipamentos a dias da estreia em Paris-2024

A tenista Beatriz Haddad Maia está enfrentando uma situação dramática a poucos dias da sua estreia nas Olimpíadas de Paris 2024. A mala da brasileira, que carrega os equipamentos que deveriam ser utilizadas por ela nos Jogos Olímpicos, ainda não chegou à capital francesa. Procurada pelo Estadão, a companhia aérea ainda não se manifestou.

De Paris, a atleta compartilhou sua situação nas redes sociais na tarde desta terça-feira, e cobrou a Swiss Airlines, companhia aérea pela qual viajou. “Quase 48h se passaram e a Swiss Airlines ainda não encontrou minha mala”, afirmou a tenista em seu perfil no Instagram. “Preciso da mala para os Jogos Olímpicos!”

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da brasileira confirmou que a tenista está com suas raquetes, mas que os demais equipamentos como calçados e palmilhas estão na mala perdida. Ainda segundo a assessoria, Bia e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) estão em contato com a companhia área, que afirma estar procurando a bagagem.

A tenista, no entanto, diz que seu AirTag – um dispositivo de rastreamento desenvolvido pela Apple – indica que a mala sequer saiu do Aeroporto de Guarulhos. A frustração da tenista se dá pela proximidade de sua estreia no torneio.

O sorteio das chaves do tênis feminino acontece na quinta-feira, dia 25, e as partidas se iniciam no sábado, dia 27. Em 22º lugar no ranking da WTA, a brasileira é uma das cabeças de chave da competição. Bia também deve jogar nas duplas femininas em Paris 2024.