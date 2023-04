Bia Haddad leva ‘pneu’ e perde de Jabeur nas quartas de final em Stuttgart

A brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu ao grande momento vivido pela tunisiana Ons Jabeur e foi eliminada do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, nesta sexta-feira. A tenista número 1 do Brasil chegou a levar um “pneu” no complicado duelo, vencido pela rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1h07min.

Bia foi derrotada nas quartas de final da competição de nível WTA 500, disputada sobre o saibro. A brasileira deve sustentar a 14ª colocação no ranking na atualização da próxima segunda-feira. Já Jabeur, atual número quatro do mundo, pode ganhar posições se alcançar o título. Para tanto, precisa alcançar a decisão.

Na semifinal, terá pela frente a atual número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. A líder do ranking avançou ao superar a checa Karolina Pliskova em três sets: 4/6, 6/1 e 6/2. Swiatek e Jabeur vão se enfrentar pela sexta vez no circuito. A polonesa leva a melhor, com três vitórias e duas derrotas.

Com o triunfo sobre Bia, Jabeur soma agora sete vitórias consecutivas sobre o saibro. Ela vem de troféu no WTA 500 de Charleston, há duas semanas. E vem se credenciando como candidata a mais títulos na terra batida, de olho em Roland Garros, que começa no fim de maio.

Swiatek, por sua vez, busca atingir sua 16ª final da carreira. A atual campeã em Stuttgart soma 12 conquistas no circuito até agora. Somente neste ano, são 18 triunfos e só quatro derrotas. No entanto, tem apenas um título, em Doha. Foi vice-campeã em Dubai. Uma lesão na vértebra interrompeu recentemente uma boa sequência de vitórias.

A outra semifinal no saibro alemão terá a belarussa Aryna Sabalenka e a russa Anastasia Potapova. A primeira avançou ao superar a espanhola Paula Badosa por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Potapova surpreendeu ao despachar a favorita francesa Caroline Garcia por 4/6, 6/3 e 6/3.