Esporte Bia Haddad estreia com vitória no Torneio de Estrasburgo; Stefani avança nas duplas

Em preparação para Roland Garros, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Estrasburgo, na França. Nesta quarta-feira, a tenista número 1 do Brasil superou a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), em 2h17min de confronto.

Com o resultado, Bia repetiu a vitória sobre a mesma rival, atual 22ª colocada do ranking, no WTA 1000 de Madri, no começo do mês. Atual 14ª do mundo, a tenista brasileira avançou às quartas de final da competição francesa, de nível WTA 500. Na sequência, Bia vai encarar a russa Liudmila Samsonova, 19ª do ranking. Será a primeira vez que as duas vão se enfrentar no circuito.

“Estou feliz por avançar em dois sets contra uma jogadora tão qualificada e competitiva quanto a Emma. Posso e preciso melhorar alguns detalhes para amanhã (quinta-feira), mas me sinto mais competitiva a cada dia e esse é o objetivo aqui em Estrasburgo”, comentou Bia Haddad.

Na França, Bia finaliza sua preparação para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que começa no domingo, dia 26. A brasileira vai defender muitos pontos em Paris em razão da campanha histórica que fez no torneio na temporada passada, quando alcançou a semifinal, seu melhor resultado num Grand Slam até agora.

Uma boa campanha em Roland Garros também é importante de olho na Olimpíada. Será o ranking pós-competição que definirá os classificados e cabeças de chave para as chaves de simples do tênis masculino e feminino em Paris-2024.

Nas duplas, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs também venceram na estreia. Elas derrotaram as russas Diana Shnaider e Vera Zvonareva por 6/3 e 7/5. Na sequência, já pelas quartas de final, brasileira e holandesa vão enfrentar a dupla formada pela russa Alexandra Panova e pela mexicana Giuliana Olmos.

WILD DESISTE EM LYON

Thiago Wild abandonou sua segunda partida no Torneio de Lyon, também preparatório para Roland Garros. Durante a partida contra o argentino Tomas Etcheverry, o número 1 do Brasil tropeçou na lona que cobre as quadras em caso de chuva e acabou sofrendo uma torção no pé direito. Ele perdia o primeiro set por 4/5.

Mesmo com dor, ele tentou seguir em quadra, mas acabou desistindo no segundo set, quando o argentino liderava o placar por 7/5 e 3/0. Após a partida, o brasileiro fez exames, que não constataram lesão grave. Ele já iniciou tratamento e não deve ter problemas para jogar em Paris na semana que vem.

Também em preparação para Roland Garros, Marcelo Melo e Rafael Matos caíram logo na estreia nas duplas em Genebra. Os brasileiros foram batidos pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e pelo croata Mate Pavic por 6/2 e 6/3. Foi a primeira competição em que Melo e Matos disputaram juntos visando a chave de duplas de Paris-2024.