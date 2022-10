Esporte Bia Haddad estreia com vitória nas duplas no Torneio de Ostrava

Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Ostrava, na República Checa, nesta terça-feira. Bia venceu na chave de duplas ao lado da casaque Anna Danilina, parceira com quem pretende buscar a vaga no WTA Finals, no fim da temporada. Juntas, elas venceram a local Renata Voracova e a chinesa Wang Xiyu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h10min de confronto.

Com a vitória, elas avançaram às quartas de final da competição de nível WTA 500. A dupla da brasileira vai enfrentar agora as locais Nikola Bartunkova e Barbora Palicova, que superaram a georgiana Natela Dzalamidze e a russa Alexandra Panova também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Bia e Danilina surpreenderam no início da temporada ao se sagrarem campeãs em Sydney e alcançarem a final do Aberto da Austrália, num dos melhores resultados do tênis brasileiro feminino num torneio de Grand Slam.

Nesta reta final da temporada, elas buscam somar mais pontos para tentar assegurar uma vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas e as oito melhores duplas do ano. No momento, brasileira e casaque ocupam o 10º lugar do ranking do ano.

LUISA STEFANI

A medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio jogou sua primeira partida de simples desde seu retorno às quadras, no mês passado. E ela foi eliminada no qualifying do ITF W80 de Rancho Santa Fe, nos Estados Unidos. Ainda nesta terça, estreará na chave de duplas, ao lado da australiana Ellen Perez.

FAVORITOS DECEPCIONAM

O espanhol Carlos Alcaraz e o norueguês Casper Ruud, atuais número 1 e 3 do mundo, decepcionaram nesta terça. Ambos foram eliminados logo na estreia em diferentes torneios. Em Astana, no Casaquistão, o líder do ranking foi derrotado pelo belga David Goffin por 7/5 e 6/3. Em Tóquio, Ruud não resistiu ao espanhol Jaume Munar e levou um duplo 6/3.