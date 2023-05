Esporte Bia Haddad e Thiago Monteiro estreiam com vitória no Torneio de Roma

O tênis brasileiro teve vitórias importantes nesta quinta-feira, na disputa em simples do Torneio de Roma, evento de nível 1000 tanto para ATP quanto para a WTA. Beatriz Haddad Maia iniciou a jornada com um triunfo por 2 sets a 0 sobre a romena Elena-Gabriela Ruse e Thiago Monteiro obteve o mesmo placar para superar o francês Adrian Mannarino.

Embora tenha sido campeã de duplas, ao lado da belarussa Victoria Azarenka, no WTA 1000 mil de Madri, resultado que a levou ao top 10 do ranking de duplistas, Bia foi eliminada precocemente na disputa em simples do torneio espanhol. Caiu logo na primeira fase, ao ser derrotada pela jovem russa Mirra Andreeva, de 16 anos.

Após superar a decepção e reagir com o título em duplas, Bia evitou nova decepção com uma atuação muito segura diante de Ruse nesta quinta. O jogo foi equilibrado no início do primeiro set, mas a brasileira dominou a partir do quinto game, quebrou dois serviços da adversária e fechou a parcial em 6/2.

No set seguinte, abriu 3 games a 0 e deixou a diferença diminuir para 3 a 2. De qualquer forma, manteve a consistência para fechar em 6/3. A próxima adversária de Beatriz Haddad será a polonesa Magda Linette, que eliminou a checa Linda Nosková.

Entre os homens, Thiago Monteiro fez uma partida dominante em sua primeira partida no Masters 1000 de Roma, com parciais de 6/1 e 6/2 sobre Mannarino após uma hora e oito minutos de jogo. Com isso, alcançou a primeira vitória de sua carreira em um jogo válido pelo tradicional torneio italiano. O próximo adversário de Thiago será o croata Borna Coric, atual 16º do ranking.

“Feliz com a vitória e com o nível de jogo apresentado. Acho que vim me preparando bem para esses torneios grandes, que fazem toda a diferença e que sempre jogamos contra tenistas de alto nível. Hoje apresentei um nível excelente de tênis e consegui me adaptar às condições, que estavam com um pouco mais de vento. Estava difícil de jogar, mas me mantive concentrado e fiz o que eu tinha que fazer. Conseguir impor o meu jogo e aproveitando as chances que fui criando pelo caminho”, analisou o cearense.

FAVORITAS ELIMINADAS

A quinta-feira teve tenistas do topo do ranking em quadra no WTA 1000 de Roma e eliminações improváveis. Aryna Sabalenka, atual número 2 do mundo, foi surpreendida pela americana Sofia Kenin, 134ª colocada, e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. A americana Jessica Pegula, terceira colocada do ranking, também foi eliminada, pois perdeu por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, para a compatriota Taylor Townsend. Já Coco Gauff, quinta do mundo, fez a lição de casa e venceu a casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 0 (6/0 e 6/1).