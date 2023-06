Bia Haddad deixa Top 10 e Luisa Stefani dá salto nas duplas após título

Após duas semanas entre as 10 melhores tenistas do mundo, Beatriz Haddad Maia deixou o Top 10 na atualização desta segunda-feira. A brasileira cai para o 13º lugar por não ter defendido os pontos do título do Torneio de Birmingham, no fim de semana, na Inglaterra. Já Luisa Stefani, campeã em Berlim, subiu sete posições na lista de duplas.

Bia não competiu em Birmingham, onde era a atual campeãa, por ter sentido um desconforto no joelho na semana anterior. Seu objetivo é estar 100% para Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, em Londres. No entanto, ela poderá estar de volta ao Top 10 se alcançar a final em Eastbourne, também na Inglaterra, nesta semana.

A brasileira defende a semifinal no torneio. Ela deve estrear somente na terça-feira, contra a checa Marie Bouzkova. Será sua última competição antes do início de Wimbledon.

Nas duplas, Bia manteve o 12º posto, apenas duas posições à frente de Stefani. A especialista em duplas, medalhista olímpica em Tóquio, brilhou na semana passada ao conquistar o título do Torneio de Berlim, na Alemanha. Obteve, assim, um salto de sete colocações na lista de duplas.

No masculino, Marcelo Melo também brilhou no fim de semana. Ele foi campeão em Halle, também na grama alemã. Ele galgou oito colocações no ranking de duplas, figurando agora em 35º lugar.

Na lista de simples, a novidade foi o retorno de Carlos Alcaraz ao topo. Ele desbancou o sérvio Novak Djokovic mais uma vez ao se sagrar campeão em Queen’s, em Londres. O agora número dois do mundo ainda não entrou em quadra desde o título em Roland Garros.

Outra mudança no Top 10 masculino foi a troca de posições entre o italiano Jannik Sinner e o americano Taylor Fritz. Sinner subiu para o oitavo lugar, desbancando o americano para o nono posto. Brasileiro mais bem ranqueado na ATP, Thiago Monteiro perdeu uma posição e agora aparece em 96º.

Confira a lista das 15 melhores da WTA:

1º – Iga Swiatek (POL), 8.940 pontos

2º – Aryna Sabalenka (BEL), 8.066

3º – Elena Rybakina (CAS), 5.090

4º – Jessica Pegula (EUA), 4.905

5º – Caroline Garcia (FRA), 4.845

6º – Ons Jabeur (TUN), 3.492

7º – Coco Gauff (EUA), 3.305

8º – Maria Sakkari (GRE), 3.301

9º – Petra Kvitova (RCH), 3.101

10º – Barbora Krejcikova (RCH), 2.830

11º – Daria Kasatkina (RUS), 2.685

12º – Veronika Kudermetova (RUS), 2.600

13º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 2.560

14º – Belinda Bencic (SUI), 2.380

15º – Liudmila Samsonova (RUS), 2.301

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Carlos Alcaraz (ESP), 7.675 pontos

2º – Novak Djokovic (SER), 7.595

3º – Daniil Medvedev (RUS), 5.890

4º – Casper Ruud (NOR), 4.960

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.670

6º – Holger Rune (DIN), 4.510

7º – Andrey Rublev (RUS), 4.255

8º – Jannik Sinner (ITA), 3.345

9º – Taylor Fritz (EUA), 3.310

10º – Frances Tiafoe (EUA), 3.085