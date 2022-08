Esporte Bia Haddad comemora sua primeira vitória em simples no US Open: ‘Estava nervosa’

O resultado certamente mostra o contrário, mas Beatriz Haddad Maia teve um adversário a mais na estreia no US Open, nesta segunda-feira: o nervosismo. A brasileira revelou que estava com frio na barriga antes de encarar a croata Ana Konjuh. Depois de ganhar pela primeira vez em simples no Grand Slam, com duplo 6 a 0, ela era só sorrisos.

“Estou contente com a minha estreia, foi uma primeira rodada positiva. A Konjuh é uma jogadora muito agressiva e que, apesar do ranking dela de agora, é uma tenista difícil e que pode ganhar de grandes jogadoras”, disse Bia Haddad, que revelou ter sofrido com a ansiedade

“Eu sabia que precisava ter bastante humildade e disciplina e também tentei administrar o frio na barriga, pois estava nervosa”, admitiu. “Primeira rodada é um jogo difícil para todo mundo, mas consegui lidar bem com as minhas emoções e também fazer o que eu tinha combinado com o Rafa (Paciaroni, técnico). Estou bastante feliz com o trabalho que a gente vem fazendo.”

Pela quinta vez disputando o US Open, mas sendo apenas a segunda em simples, Bia vinha de derrota na estreia da edição passada e não queria repetir o tropeço. Com entrada e forte, arrasou.

“Foi uma boa estreia. Agora já estou de olho na minha próxima rodada. O objetivo é sempre o meu próximo jogo. É ter paciência e jogar ponto a ponto, que acho que é o mais importante no tênis”, finalizou. A rival da segunda rodada é a canadense Bianca Andreesku, de quem ganhou no único encontro, em 2016.