Bia Haddad cai na estreia em Nottingham após campanha histórica em Roland Garros

Após a campanha histórica em Roland Garros, Beatriz Haddad Maia não conseguiu manter o embalo na mudança do saibro para a grama. Nesta terça-feira, a atual número 10 do mundo foi derrotada logo na estreia no Torneio de Nottingham, na Inglaterra, pela jovem ucraniana Daria Snigur por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em apenas 1h18min.

Bia era a atual campeã da competição inglesa, de nível WTA 250, e entrou como a segunda cabeça de chave. A brasileira ainda carregava o status da grande campanha em Roland Garros, quando alcançou a histórica semifinal, melhor resultado de uma brasileira em simples num Grand Slam desde 1968.

A boa campanha, contudo, trouxe menor tempo de preparação na grama, o piso mais rápido do circuito, em contraste com a lentidão do saibro, de Paris. A falta de ritmo da brasileira na superfície mais veloz ficou evidente ao longo dos dois sets contra Snigur, atual 157ª do mundo. Bia não conseguiu aproveitar o peso do seu forte saque sobre a grama e ainda teve dificuldades nas devoluções.

O primeiro set foi equilibrado somente até o sétimo game, quando a ucraniana obteve a primeira quebra de saque do jogo e abriu 4/3. A partir daí, Bia passou a oscilar mais, acumulando erros não forçados. Snigur fechou o set inicial e se impôs no saque da brasileira logo no começo da segunda parcial.

Sem maiores dificuldades, a ucraniana sustentou a vantagem e confirmou a vitória, uma das maiores de sua carreira até agora. A tenista de 21 anos chegou a se jogar na grama para celebrar o feito.

Snigur entrou na chave principal como “lucky loser”, tenista que perde na última rodada do qualifying (fase classificatória), mas ganha a vaga por conta da desistência de alguma atleta. Ela entrou no lugar justamente da compatriota Lesia Tsurenko, que havia se machucado em Roland Garros.