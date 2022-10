Esporte Bia Haddad cai na estreia do simples em Ostrava; Melo e Matos avançam no Japão

Beatriz Haddad Maia foi eliminada em sua rodada de estreia no simples do WTA 500 de Ostrava, na República Checa, nesta quarta-feira. Cabeça 7 do torneio, a número 15 do mundo foi derrotada por duplo 6/4 pela tenista da casa e convidada Karolína Muchova, atual 189ª colocada do ranking, mas que já esteve no top 20 antes de enfrentar algumas lesões.

Bia começou bem o primeiro set e abriu 2 a 0 ao quebrar serviço da adversária no segundo game, mas teve o saque quebrado logo em seguida, levou a virada e não conseguiu se recuperar. Sofreu uma nova quebra no sétimo game e deu alguns sinais de reação, mas acabou derrotada. No segundo set, a brasileira levou outra virada. Chegou a estar vencendo por 4 a 1, mas permitiu a reação da checa e perdeu novamente por 6/4.

Apesar da eliminação precoce do principal nome do tênis brasileiro na atualidade, o país teve bons resultados nesta quarta, no ATP 500 de Tóquio. Marcelo Melo e o americano Mackenzie McDonald venceram a dupla formada pelo australiano Alex de Minaur e o americano Frances Tiafoe, com placar bastante expressivo: 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Nas quartas de final, Melo e McDonald enfrentarão o britânica Daniel Evans e o australiano John Peers, cabeças de chave 4, durante a madrugada de quinta-feira. “Foi importante entrarmos desde o início no ritmo de jogo diante do Tiafoe e do De Minaur, dois excelentes jogadores de simples, que também disputam nas duplas. Estava muito rápido, por ser quadra coberta. Espero continuar dessa mesma maneira na próxima rodada”, comentou Melo.

Outro brasileiro que avançou na capital japonesa foi Rafael Matos. Campeões do ATP 250 de Sofia no último final de semana, Matos e o parceiro espanhol David Vega Hernández passaram pelo sérvio Miomir Kecmanovic e o mexicano Hans Hach e avançaram às quartas de final, na qual enfrentarão os americanos Brandon Nakashima e Hunter Reese.

Laura Pigossi também tinha um compromisso por duplas nesta quarta, no WTA 250 de Monastir, na Tunísia, mas abandonou as oitavas de final junto com a parceira Moyuka Uchijima. Assim, as adversárias Viktoria Kuzmova e Elena Gabriela Ruse ficaram com a vaga nas oitavas de final.

ATP DE ASTANA

Depois de conquistar, em Tel-Aviv, seu terceiro título da temporada, Novak Djokovic iniciou a disputa do ATP 250 de Astana, no Casaquistão e fez duplo 6/1 para eliminar o chinelo Cristian Garín. Com isso, o número 7 do mundo avançou às oitavas de final e enfrentará o holandês Botic van de Zandschulp.

Também em Astana, o grego Stefanos Tsitsipas, sexto colocado da ATP, teve dificuldades, mas bateu o italiano Luca Nardi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3), em disputa válida pelas oitavas de final, e se garantiu nas quartas.