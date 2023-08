Esporte Bia Haddad cai em chave dura no US Open e estreia contra americana campeã de 2017

Em Grand Slam não há rival fácil, mas o sorteio da chave para Bia Haddad foi bastante complicado e a brasileira não terá vida fácil no US Open. Logo de cara, a 19ª cabeça de chave terá pela frente uma campeã da competição e que já foi número 3 do ranking: a americana Sloane Stephens. Pelo caminho, ainda poderá ter três Tops 10 entre terceira fase, oitavas e quartas.

Atualmente, Sloane ocupa o 38º lugar no ranking, mas vem crescendo novamente no circuito, onde já alcançou o terceiro posto, e encarou Bia Haddad, em 2019, quando era a quarta. Naquele encontro, a brasileira fez história. Ainda como 172ª do mundo, superou a americana por duplo 6/3 se tornando a primeira tenista do Brasil a ganhar de uma Top 10 na era aberta – a partir de 1969.

Sloane chega motivada por vitória recente contra a francesa Caroline Garcia, então 6ª do mundo, em Cincinnati. Já Bia Haddad tenta se firmar novamente no circuito após resultados ruins no Aberto do Canadá (caiu na segunda rodada) e em Cincinnati (eliminada na estreia por Karolina Muchova).

Caso supere Sloane, Bia teria pela frente a vencedora do duelo da francesa Varvara Gracheva e a dura americana Taylos Towsend. Uma possível reencontro com Muchova, agora a 10ª do mundo, ocorreria na terceria fase. Indo mais além, a brasileira poderia ter a grega Maria Sakkari, oito do mundo, nas oitavas, e a casaque Elena Rybakina, quarta favorita, nas quartas.

Depois de decepcionar no Aberto da Austrália, Bia Haddad avançou até as semifinais em Roland Garros. Já em Wimbledon ela parou nas oitavas de final e tenta fazer um grande resultado no US Open em sua terceira aparição. Nas edições anteriores do Grand Slam, deu adeus na estreia em 2017 e foi eliminada na segunda rodada no ano passado.