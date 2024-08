Esporte Bia Haddad avança no Torneio de Toronto com 4ª vitória de virada sobre a ‘freguesa’ Bouzkova

Beatriz Haddad Maia não faz uma temporada vistosa no circuito mundial de tênis. Mas quando tem a checa Maria Bouzkova pela frente, os resultados ruins desaparecem. Nesta quarta-feira, na largada do Torneio de Toronto, a nível WTA 1000, a brasileira superou a rival pela quarta vez no confronto, mais uma vez de virada. Em batalha de 3h20, avançou com 5/7, 6/2 e 7/6 (7/1).

Deixando para trás os Jogos Olímpicos de Paris-23024, nos quais sonhava com uma medalha mas se despediu precocemente, em simples e nas duplas, Bia Haddad entrou em quadra em Toronto diante da 36ª do mundo, confiante em manter a freguesia.

Mas, novamente, não largou bem diante de Bouzkova. Enquanto a rival já vinha embalada com o vice-campeonato em Washington, também no piso duro, a brasileira ainda tinha de se adaptar, pois a Olimpíada foi na terra batida do complexo de Roland Garros.

Bia Haddad até largou bem no primeiro set. Quebrou para fazer 2 a 1, permitiu o empate, mas novamente aproveitou o break point e depois sacou para abrir 4 a 2. Ainda teve 5 a 3 na parcial, quando começou a cometer erros em série e, perdendo o serviço duas vezes seguidas, levou quatro pontos em sequência, acabando derrotada por 7 a 5 após 1h07.

Necessitando de reação, a brasileira se agigantou na parcial seguinte e foi logo abrindo 5 a 1, com duas quebras. Bouzkova não repetiu a surpreendente reação da parcial seguinte e caiu por 6 a 2.

Pela quarta vez no confronto, a decisão foi ao terceiro set, para desespero da checa. Bia foi logo abrindo 2 a 0. Permitiu o 2 a 2. Menos nervosa na parcial, abriu 5 a 3 e teve um match point com 5 a 4. Não confirmou o serviço e a definição acabou no tie-break.

Arrasadora, Bia Haddad abriu logo 5 a 0. A checa apenas anotou o ponto de honra, antes se ser batida por 7 a 1. Das quatro derrotas de virada, essa é a terceira definida no tie-break.

Destaque, ainda, para os 2 a 0 da japonesa Naomi Osaka (6/3 e 6/1) sobre a tunisiana Ons Jabeur, nona do mundo, além dos avanços de Paula Badosa, Maria Linette e Elise Mertens.