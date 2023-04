Bia Haddad avança em Stuttgart após abandono de Rybakina; Stefani cai nas duplas

Beatriz Haddad Maia está nas quartas de final do Torneio de Stuttgart. Depois de fazer um primeiro set arrasador, com 6/1, e abrir 3 a 1 na segunda parcial, a brasileira viu a casaque Elena Rybakina, segunda melhor jogadora do ano, abandonar por lesão. Foi o 2º triunfo diante da 6ª colocada na temporada, atual campeã de Wimbledon e vice no Aberto da Austrália.

Por vaga entre as quatro melhores da competição disputada em nível WTA 500, Bia Haddad terá pela frente Ons Jabeur. A tunisiana havia eliminado a leta Jelena Ostapenko na quarta-feira, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3.

Será apenas o segundo encontro de Bia Haddad com Ons Jabeur. Na primeira vez, em 2016, na França, a tunisiana levou a melhor com duplo 6/4. Dois anos mais tarde, elas jogaram como parceiras no WTA de Chicago, mas caíram logo na estreia.

A sexta-feira promete embates interessantes em Stuttgart. Líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek passou fácil pela chinesa Qinwen Zheng, com 6/1 e 6/4, e desafia a checa Karolina Pliskova, que teve enorme trabalho diante da croata Donna Vekic, com 6/2, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/5).

A francesa Caroline Garcia fez 7/6 (7/5) e 6/4 contra Tatjana Maria e desafia a russa Anastasia Potapova, que surpreendeu a americana Cori Gauff com 6/2 e 6/3. Por fim, a belarussa Aryna Sabalenka desafiará a espanhola Paula Badosa. A cabeça de chave 2 havia derrotado a checa Barbora Krejcikova na quarta-feira, por 6/2 e 6/3, e a rival venceu o confronto de compatriotas com Cristina Bucsa por fáceis 6/1 e 6/2.

LUISA STEFANI FORA

Outra representante do Brasil em Stuttgart, Luisa Stefani não teve o que festejar. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, acabou se despedindo nas quartas de duplas ao levar 7/5 e 7/6 (7/4) da chilena Alexa Guarachi e da australiana Erin Routliffe.