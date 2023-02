Bia Haddad avança às quartas do WTA de Abu Dabi; Stefani vai à semi nas duplas

Beatriz Haddad Maia está nas quartas de final do WTA de Abu Dabi. Em um jogo maluco, com muitas reviravoltas, a brasileira desperdiçou dois serviços para fechar no segundo set, flertou com a derrota no set decisivo, mas se garantiu com enorme reação no tie-break para superar a casaque Yulia Putinseva por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4). Nesta sexta-feira, ela encara outra rival do Casaquistão: Elena Rybakina, que passou fácil pela experiente checa Karolina Pliskova, com 6/4 e 6/2.

Sexta cabeça de chave nos Emirados Árabes, Bia começou o jogo com tudo. Logo de cara quebrou o serviço de Putinseva e sacou para abrir 2 a 0. Mas o nervosismo para fechar os pontos acabou custando caro, com virada para 4 a 2. A brasileira colocou a cabeça no lugar e devolveu as duas quebras para voltar a dominar o set, abrindo 5 a 4. No saque, desta vez concentrada, fechou em 6/4 no segundo set point.

O segundo set foi maluco, com seis quebras. Bia fez 2 a 1 ganhando nos serviços da casaque e perdendo o seu. Ela levou a vantagem até 5 as 4, quando sacou para fechar a partida – teve três chances e não aproveitou, e acabou cedendo a igualdade no sexto breakpoint.

Bia voltou a quebrar e teve a chance de fechar novamente com o saque a seu favor. Teve 15 a 40 contra e a casaque novamente igualou o placar, aproveitando a segunda chance e levando a decisão ao tie-break. Bia Haddad teve 3 a 0 e 5 a 3 e mais uma vez deixou a chance escapar. Levou quatro pontos diretos e caiu por 7/5.

Em jogo de altos e baixos, a brasileira começou dominando o set desempate com 3 a 0. Lutando muito, Putintseva teve forças para nova reação e 3 a 3 no placar. A tenista casaque quebrou na nona parcial para abrir 5 a 4 com o saque para o jogo. Quando Bia parecia entregue, nova reviravolta na partida. A brasileira empatou e o jogo foi para um tie-break cheio de erros de ambos os lados.

Bia Haddad ficou com 4 a 1 contra após perder três saques e os dois serviços a favor de Putintseva. Eis que veio a última grande reação da partida. A brasileira emplacou seis pontos seguidos para se garantir com 7/4.

NA SEMIFINAL

Luisa Stefani continua dando show nas duplas. Campeã em mistas do Aberto da Austrália ao lado de Rafael Mattos, a tenista paulista está nas semifinais do WTA 500 de Abu Dabi, em parceria com a chinesa Shuai Zhang. A classificação veio com vitória por duplo 6/4 nesta quinta-feira, sobre a belga Kirsten Flipkens e a alemã Laura Siegemund.