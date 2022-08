Bia Haddad avança às oitavas em Toronto e desafia Swiatek; Melo cai nas duplas

Bia Haddad está nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto graças a mais uma demonstração de força contra as melhores do ranking feminino. Depois de necessitar de três sets na estreia, a brasileira passou com mais facilidade pela canadense Leylah Fernandez, 13ª do mundo, com 7/6 (7/4) e 6/2. O próximo compromisso, nesta quinta-feira, será bastante duro. Ela enfrenta a líder do ranking, a embalada polonesa Iga Swiatek.

Outro representante do País em quadra nesta quarta-feira, Marcelo Melo e o parceiro espanhol Pablo Carreño Busta não conseguiram avançar às oitavas de duplas do Masters de Montreal, ao serem surpreendidos pelo uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar, com derrota por 6/2 e 7/6 (7/4).

Bia Haddad poderia ter fechado o primeiro set contra a canadense com menos sofrimento. Depois de quebrar o saque no quinto game, sacou em 5 a 4, desperdiçou um set point e acabou perdendo o serviço. Aproveitou o break point logo a seguir e novamente teve o serviço para fechar e não aproveitou.

No tie-break, entrou mais concentrada e com três quebras fechou em 7/4 para abrir vantagem de 1 a 0 após 64 minutos. As dificuldades não se repetiram na parcial seguinte, totalmente dominada pela brasileira. Bia entrou concentrada no segundo set e precisou de somente 34 minutos para confirmar a vitória. Quebrou duas vezes o saque da rival e com pontos seguidos no saque fechou em 6/1 no primeiro set point.

Próxima rival da brasileira, Iga Swiatek arrasou com a australiana Ajla Tomljanovic, com 6/1 e 6/2. O dia no Canadá marcou algumas surpresas. Depois de eliminar a veterana Venus Williams, a suíça Jil Teichmann voltou a ganhar, desta vez da número 2 do mundo, Anett Kontaveit, da Estônia, por duplo 6/4.

A zebra também marcou presença para Jelena Ostapenko. A tenista letã foi superada em três sets pela americana Alison Riske com 7/6 (7/2), 0/6 e 7/5. Número 4 do mundo, a espanhola Paula Badosa abandonou quando perdia para Yulia Putintseva por 7/5 e 1/0.

Outras cabeças de chave tiveram melhor sorte. Aryna Sabalenka (6) fez 6/4 e 6/3 em Sara Tormo, Jessica Pegula (7) bateu Asia Muhammad por 6/2 e 7/5, Cori Gauff (10) superou Elena Rybakina com 6/4, 6/7 (8/10) e 7/6 (7/3), enquanto Simona Halep (15) eliminou Zhang Shuai com 6/4 e 6/2.

MASCULINO

Nick Kyrgios continua somando grandes resultados na temporada. Nesta quarta-feira, o australiano virou para cima do líder do ranking, o russo Daniil Medvedev, ganhando por 6/7 (1/7), 6/4 e 6/2 para avançar às oitavas no Masters de Montreal. O compatriota Alex de Minaur também derrubou um cabeça de chave. Fez 7/6 (7/4) e 7/5 sobre o búlgaro Grigor Dimitrov (15).

Gael Monfils (17) precisou de dois tie-breakers para bater Maxime Gressy, por 7/6 (12/10) e 7/6 (8/6), Jannik Sinner (7) virou sobre Adrian Mannarino com 2/6, 6/4 e 6/2, enquanto Marin Cilic (13) superou Karen Khachanov por 6/3 e 6/2.