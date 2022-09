Esporte Bia Haddad avança às oitavas em duplas no US Open; Soares e Melo são eliminados

Beatriz Haddad Maia continua muito bem na disputa de duplas do US Open ao lado da cazaque Anna Danilina. Nesta sexta-feira, as tenistas ganharam pela segunda vez, avançando às oitavas de final. Já os representantes brasileiros não tiveram o que comemorar. Bruno Melo e o britânico Jamie Murray e Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen foram eliminados na segunda rodada.

Bia Haddad e Danilina avançaram com vitória em sets corridos diante da norueguesa Ulrikke Eikeri e da espanhola Aliona Bolsova, com 6/1 e 7/5. O triunfo na quadra 7 do complexo de Flushing Meadows durou somente 1h19 e elas aproveitaram cinco de set breakpoints.

O primeiro set foi de domínio total da dupla da brasileira. Com quebras nos games dois, quatro e seis, fecharam em 6 a 1 em somente 28 minutos. A segunda parcial começou semelhante, com a parceria abrindo logo 4 a 1, mas com uma quebra.

O jogo caminhava para vitória tranquila quando as europeias resolveram reagir. Na única chance de quebra que tiveram, diminuíram para 4 a 3 e depois empataram no serviço. No 12° game, contudo, bobearam após ter 40 a 15 no serviço, foram quebradas e viram Bia Haddad e Danilina festejarem um triunfo juntas pelo segundo dia seguido.

A festa de Bia Haddad contrastou com o lamento dos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo, eliminados nesta sexta-feira com derrotas por 2 a 0 nas quadras 13 e 10, respectivamente.

O abraço de Soares em Murray após o ponto final foi uma demonstração que poderiam ir além após caírem em dois tie-breaks diante do polonês Jan Zielinski e do monegasco Hugo Nys, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (8/6).

O primeiro set foi sem quebras até 6 a 6 e a dupla do brasileiro não foi bem no game de desempate, levando 7 a 2. A sorte, porém, poderia ser melhor na parcial seguinte, na qual desperdiçaram três set points com 5 a 4. O desempate desta vez foi mais equilibrado, com troca de pontos de ambos os lados até pararem na rede no 8 a 6.

Melo e Klaasen também lutaram bastante para tentar evitar a derrota por 6/4 e 7/6 (8/6). Começaram mal, levando a quebra e não conseguiram devolver, vendo o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Lloyd Glasspool fechando na primeira chance.

Brasileiro e sul-africano largaram com 3 a 0 contra na seguinte parcial, se recuperaram e levaram a decisão para o tie-break. No desempate, tiveram o set point com 6 a 4 e 6 a 5 e não aproveitaram. Levaram quatro pontos seguidos e perderam por 8/6.