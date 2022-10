Bia Haddad alcança melhor posição nas duplas e Luisa Stefani dá salto no ranking

Em grande momento nas duplas, as tenistas brasileiras se destacaram na atualização do ranking da WTA, nesta segunda-feira. Beatriz Haddad Maia alcançou a melhor posição de sua carreira nas duplas, enquanto Luisa Stefani deu um salto de 162 colocações e voltou ao Top 100.

Bia e Luisa se enfrentaram na noite deste domingo, na final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Luisa levou a melhor, formando parceria com a australiana Storm Sanders. Elas venceram Bia e a casaque Anna Danilina por 2 sets a 1 e ficaram com o troféu.

O resultado acabou trazendo benefícios para as duas brasileiras no ranking, apesar do revés de Bia. A boa campanha tanto nas duplas quanto em simples fez a brasileira retomar sua melhor posição da carreira no ranking de simples, no 15º posto. Nas duplas, foi melhor ainda, com a melhor colocação da vida, no 13º lugar.

Ao chegar à final de duplas, Bia somou pontos suficientes para garantir a classificação para disputar o WTA Finals, o prestigiado torneio que reúne as oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas da temporada. Foi a primeira vez que uma brasileira obteve este feito – o Finals será disputado em Fort Worth, nos Estados Unidos, a partir do dia 31.

Para Luisa, ainda em processo de retorno ao circuito, a conquista teve peso por confirmar sua sólida volta aos torneios, após ficar um ano afastada por lesão. “Quero agradecer a Storm pelas duas semanas no começo de meu retorno. Ela confiou em mim, estou orgulhosa de nós. Tivemos dois jogos (no domingo), e estava lá, como se fosse a chefe em quadra. Foi uma grande semana, minha primeira aqui, me senti em casa”, comentou Luisa.

Com o título, o maior em sua volta até agora, a brasileira saltou do 217º lugar do ranking de duplas para o 55º. Ela ainda poderá melhorar esta marca nas últimas semanas da temporada, em torneios de menor porte.

Entre as demais brasileiras, Laura Pigossi subiu cinco posições e aparece no 103º posto de simples. No masculino, Thiago Monteiro perdeu cinco colocações e agora figura no 66º lugar no ranking da ATP. Felipe Meligeni (6 posições) e Matheus Pucinelli (13) também caíram, para 169º e 212º.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.730 pontos

2º – Rafael Nadal (ESP), 5.810

3º – Casper Ruud (NOR), 5.600

4º – Daniil Medvedev (RUS), 5.155

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.035

6º – Alexander Zverev (ALE), 4.860

7º – Novak Djokovic (SER), 4.320

8º – Andrey Rublev (RUS), 3.685

9º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.315

10º – Taylor Fritz (EUA), 3.195

Confira a lista das 10 melhores do ranking da WTA:

1º – Iga Swiatek (POL), 10.335 pontos

2º – Ons Jabeur (TUN), 4.555

3º – Jessica Pegula (EUA), 4.316

4º – Coco Gauff (EUA), 3.271

5º – Maria Sakkari (GRE), 3.121

6º – Caroline Garcia (FRA), 3.000

7º – Aryna Sabalenka (BEL), 2.970

8º – Daria Kasatkina (RUS), 2.935

9º – Veronika Kudermetova (RUS), 2.795

10º – Simona Halep (ROM), 2.661