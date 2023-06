Bezzecchi trava briga com Bagnaia e também fatura corrida sprint na Holanda pela MotoGP

Marco Bezzecchi está com um ritmo superior ao dos seus rivais da MotoGP durante a Etapa da Holanda e provou isso mais uma vez ao vencer a corrida sprint neste sábado. O piloto da VR46 chegou a perder a liderança para Francesco Bagnaia no início da corrida curta, mas retomou a ponta para ficar com os 12 pontos. O pódio ainda teve uma grande reviravolta com uma punição a Brad Binder e entrada de Fabio Quartararo na terceira colocação.

Em terceiro, Bezzecchi está a 31 pontos do líder Bagnaia e a 10 pontos do vice-líder Jorge Martin. “Me senti ótimo na moto hoje. Comecei bem, mas cometi um erro na primeira curva e perdi duas posições. Por sorte, meu ritmo foi bom para uma recuperação e tive uma ótima luta com Brad e Peco pela liderança. Aproveitei muito e estou feliz”, disse Bezzecchi, que teve o melhor tempo nos treinos livres de sexta e sábado, foi pole e venceu a sprint. Caso vença no domingo, o italiano poderá entrar de vez na briga pelo título.

Bagnaia largou bem e terminou a primeira volta liderando, enquanto Bezzecchi perdeu posições. O piloto da VR46 se recuperou, retomou a segunda posição, e foi para cima de “Peco”. Os compatriotas chegaram a trocar emocionantes ultrapassagens na quarta volta, que terminou com Bezzecchi na ponta.

“Você sabe quando começa mal e precisa terminar no pódio. Faltou alguma coisa para eu conseguir brigar com o Bezzecchi, pretendo fazer alterações na moto para amanhã na corrida longa, mas estou satisfeito com a segunda colocação”, disse Bagnaia.

Na reta final da corrida, já na última volta, Brad Binder tentou uma ultrapassagem contra Bagnaia e excedeu novamente os limites de pista, o que rendeu três segundos de punição para o sul-africano. Com isso, Binder perdeu lugar no top-3 e Fabio Quartararo foi premiado com um lugar no pódio. Aleix Espargaró também ganhou uma posição com a punição a Binder, que ficou em quinto lugar.

“Estou muito feliz com o resultado, lamento pelo que aconteceu com o Binder, já aconteceu comigo em outros anos”, afirmou Quartararo. Também de olho no campeonato, Jorge Martin adotou postura ofensiva e ganhou quatro posições na sprint, fechando em sexto. Completando a zona de pontuação da sprint estiveram Maverick Viñales, Enea Bastianini e Alex Marquez. Bastianini saiu da 18ª para a 8ª posição na corrida curta.