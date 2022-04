Betão valoriza empate e prevê evolução do Rio Branco na Bezinha

Após o empate sem gols contra o time do Independente, em Limeira, no último domingo, na estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o elenco do Rio Branco já se reapresentou e retomou a rotina de treinos da semana, visando a partida do próximo sábado, contra o Paulista, às 15h, no primeiro duelo da competição no Décio Vitta, em Americana.

Em entrevista ao LIBERAL, o técnico Betão Alcântara citou os vários desfalques que teve no confronto da primeira rodada, principalmente por questões de saúde, como uma das maiores dificuldades em campo, o que aumenta a importância do ponto conquistado. “No jogo passado tivemos alguns problemas físicos, de jogadores que tiveram problemas estomacais, alguns com suspeita de dengue, tanto é que a gente tinha somente quatro jogadores de linha no banco”, explicou.

Rio Branco e Independente empataram sem gols no domingo – Foto: Zaramelo Jr. / Jornal O jogo

“O ponto conquistado a gente tem que comemorar sim, porque é um jogo fora de casa e também contra um adversário aí que vai dificultar para todos os outros da chave, não tenho dúvida nenhuma”, completou o treinador do Tigre.

No entanto, com o fim das questões médicas e após o nervosismo da estreia, a expectativa do comandante é de que a equipe apresente evolução na partida em casa, diante do time de Jundiaí.

“A estreia é sempre complicada, ela gera uma expectativa diferente, aquela questão do entendimento do campeonato, do adversário. O entrosamento também, a maioria dos jogadores não se conhecia de jogar junto, então agora vai ganhando esse corpo, esse conhecimento aí entre eles. O dia a dia vai dando essa condição a todos”, finalizou Betão.

Nesta quarta-feira, o elenco faz um treino tático no período da manhã, com descanso programado para a parte da tarde. Já na quinta, as atividades serão realizadas em dois turnos, enquanto a programação de sexta-feira prevê um treinamento recreativo de manhã, com outra folga no período seguinte.