Bernardinho inscreve veteranos Wallace e Mauricio Borges na Liga das Nações de vôlei

O técnico Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, anunciou a lista de jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações, no próximo mês. A relação conta com os veteranos Wallace e Mauricio Borges, o que pode indicar a presença da dupla na Olimpíada de Paris-2024.

O treinador definiu uma lista de 30 atletas, que ainda não estão confirmados na Liga das Nações. É desta relação de jogadores que sairão os convocados para a competição que, neste ano, será encarada quase como uma preparação para os Jogos Olímpicos.

A lista conta com uma mescla de jogadores mais experientes, como Wallace, dono de duas medalhas olímpicas, Mauricio Borges, que participou da conquista do ouro nos Jogos do Rio-2016. Bruninho, Lucão, Leal e Lucarelli também aparecem na relação de inscritos.

Desta lista, Bernardinho já convocou 11 atletas para treinamentos: Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Isac, Judson, Lucão, Otávio, Alê Elias e Maique.

A seleção brasileira vai estrear na Liga dos Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo a lista de inscritos na Liga das Nações:

Levantadores: Brasília, Bruno, Cachopa, Rhendrick e Thiaguinho;

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Birigui, Daniel Muniz, Honorato, Leal, Lucarelli, Lukas Bergman, Mauricio Borges e Paulo;

Opostos: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Wallace;

Centrais: Flavio, Isac, Judson, Lucão, Matheus Pinta e Otávio;

Líberos: Alexandre Elias, Maique e Thalles.