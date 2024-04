Bernardinho convoca Bruninho, Lucarelli e mais quatro jogadores para a Liga das Nações

Aos poucos a seleção brasileira de vôlei que vai disputar a Liga das Nações como preparativo aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 vai ganhando corpo. Nesta quarta-feira, o treinador Bernardinho anunciou a convocação de mais seis jogadores para completar o grupo que já treina no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, com destaque para Bruninho e Lucarelli.

O levantador, que é filho do treinador, é nome certo na equipe titular, com Brasília, trabalhando desde segunda-feira em Saquarema, como opção. Assim como Lucarelli deve ser o principal ponteiro do time, dividindo a função com leal, outro chamado nesta quarta-feira. Completam a lista o oposto Alan, o também ponteiro Honorato e o líbero Thales.

Os seis convocados se apresentam na segunda-feira, dia 28. Bernardinho corre contra o tempo para definir qual o grupo mandará para Paris e os treinos em Saquarema servirão para fechar o grupo olímpico.

A etapa de abertura da Liga das Nações será disputada no Rio, a partir do dia 21 de maio, e o treinador precisará fazer alguns cortes entre os 17 convocados. Bruninho, Lucarelli, Alan, Thales, Honorato e Thales são mais experientes e todos devem figurar na lista final.

Alê Elias disputa com Maique a segunda vaga de líbero, assim como os ponteiros Arthur Bento, Paulo e Daniel Muniz decidem uma última vaga. Brasília está confirmado e um central também deve ficar fora entre Lucão, Isac, Judson e Otávio. O oposto Felipe Roque completa o grupo que treina em Saquarema.