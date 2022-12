Berhalter mostra otimismo com volta de Pulisic e minimiza críticas à Holanda

Na véspera de entrar em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, os Estados Unidos ainda não sabem se poderão contar com o atacante Pulisic. Nesta sexta-feira, o treinador americano, Gregg Berhalter, demonstrou otimismo ao comentar sobre a situação do principal jogador da equipe antes do duelo contra a Holanda. O atleta está com uma lesão pélvica, sofrida no momento do gol da vitória, por 1 a 0, sobre o Irã.

“Vamos ver como vai ser no campo de treinamento. Mas está indo na direção certa, estou esperançoso e normalmente espero que ele esteja lá”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em véspera do primeiro duelo das oitavas de final, no sábado, no Khalifa International Stadium.

O treinador comentou ainda sobre as críticas que a Holanda vem recebendo na Copa do Mundo. Berhalter tratou a situação como piada e colocou o seu adversário entre os favoritos para vencer a competição.

“Tenho que rir disso, porque sempre há críticas na Holanda. Também ouvi isso em 2014 e eles chegaram até a semifinal. Mas acho que Louis van Gaal é forte o suficiente para perceber que seu trabalho é apenas vencer. E ele consegue, porque eles estão invictos na fase de grupos. Tenho certeza que ele fará de tudo para chegar à final com sua equipe. Eu sei que ele teve muito sucesso em 2014. Ele sabe como vencer em todos os lugares, então se eu fosse a torcida holandesa não me preocuparia muito e apenas esperaria para ver”, completou.

Berhalter salientou também que já vinha estudando a equipe holandesa, esperando por um confronto na Copa. “Sim, vimos a Holanda nos últimos 11 meses, todas as suas partidas. Temos várias pessoas assistindo pessoalmente às partidas de vários ângulos. Recebi as informações após a partida contra o Irã. Temos tudo preparado”, garantiu.

Os Estados Unidos terminaram a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com cinco pontos, atrás apenas da Inglaterra, com sete. A Holanda foi a primeira colocada do Grupo A, com sete.