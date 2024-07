Benzema fica na torcida por Vini Jr. na disputa pela Bola de Ouro: ‘É o meu preferido’

Ex-companheiro de Vinicius Júnior no ataque do Real Madrid, o centroavante francês Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, apontou o jogador brasileiro como principal candidato a levar o prêmio de Bola de Ouro.

Aos 36 anos, o veterano atacante destacou não somente a atual temporada, mas o histórico recente do atleta revelado pelo Flamengo com a camisa do gigante espanhol. Para Benzema, o jogador brasileiro não deve nada a ninguém.

“Vou dizer o Vini porque ele merece pela temporada e não só pelo que fez este ano. Em 2023, também esteve acima da média com o seu futebol e com o que faz com a bola. É um menino, mas um jogador de futebol completo. É o meu preferido”, comentou Benzema em entrevista ao jornal espanhol “Marca”.

A maturidade foi outro ponto destacado por artilheiro do Al-Ittihad. De acordo com o jogador francês, Vini não se esconde nos momentos mais difíceis e isso o torna uma peça diferente. “Ele pode vencer um jogo sozinho, claro que com a ajuda dos companheiros, mas é muito bom quando o Real Madrid precisa dele e por isso acho que o merece. Está sempre lá e aparece”, completou.

Sem Messi e Cristiano Ronaldo na disputa, três nomes aparecem como principais candidatos ao prêmio. Além de Vini Jr., o inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid, é um nome cotado. Fechando a lista de favoritos está o meia espanhol Rodri, do Manchester City.