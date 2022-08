Esporte Benzema faz dois no fim, Real Madrid supera Espanyol e lidera na Espanha com 100%

O Real Madrid contou com o brilho do seu principal atacante para vencer o Espanyol por 3 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, e assumir a liderança da competição. Na partida, Vinícius Júnior abriu o placar e Joselu empatou ainda na primeira etapa. Já no fim do duelo, Benzema fez a diferença, marcou dois gols e garantiu mais três pontos.

O time merengue continua com 100% de aproveitamento e soma agora nove pontos. Na tabela, o Bétis aparece com a mesma pontuação, mas fica em segundo lugar por ter menos gols marcados (8 a 5).

O Real Madrid iniciou a partida pressionando o Espanyol e não demorou a abrir o placar na casa do adversário. Tchouameni fez um lançamento e encontrou Vinícius Júnior. O brasileiro entrou na área livre e, à frente do goleiro, bateu forte para fazer 1 a 0 Real Madrid aos 12 minutos.

A partida, no entanto, ficou equilibrada com o Espanyol adiantando a marcação em busca do empate. No final do primeiro tempo, o time da casa conseguiu igualar o placar. Em lance na área Joselu aproveitou um rebote na defesa merengue e completou para fazer 1 a 1 aos 43 minutos

O Real Madrid voltou mais ofensivo na etapa final e perdeu duas boas chances com Benzema. O centroavante francês passou a ser mais acionado e chegou a virar o jogo após pegar o rebote de um chute de Toni Kroos. O gol, no entanto, acabou anulado por impedimento.

A estrela do principal atacante merengue, no entanto, acabou sendo decisiva. Rodrygo, que entrou no segundo tempo, fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Benzema completar para as redes e decretar vantagem ao Real Madrid. Já nos acréscimos, o camisa 9 voltou a marcar em cobrança de falta e fechou o placar em 3 a 1 para o time merengue.