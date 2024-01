Esporte Benzema falta à reapresentação do Al-Ittihad e aumenta boatos sobre uma suposta saída do clube

O atacante Benzema faltou da reapresentação do Al-Ittihad e aumentou os boatos sobre um possível retorno ao futebol europeu. Criticado pelas últimas atuações, o jogador havia desativado o Instagram e se refugiou durante as férias. As informações sobre o futuro do atleta, no entanto, são conflitantes. Segundo o “Diários AS”, ele não se juntou ao grupo por causa de um ciclone que o teria impedido de sair das Ilhas Maurício. Já o jornal “Marca” trata a decisão como pessoal e que teria gerado uma punição por parte do técnico Marcelo Gallardo.

Segundo a imprensa saudita, Benzema se juntaria ao elenco, que vem trabalhando em Dubai, nos próximos dias. Por outro lado, conforme o “Marca”, Gallardo teria sacado o atacante durante esse período de treinos como punição por ter faltado da reapresentação.

O clube ainda não se pronunciou sobre a ausência do atacante, que vem tendo seu nome vinculado a vários clubes da Europa, a exemplo do Lyon, da França, e do Manchester United, da Inglaterra. O último, inclusive, segundo a imprensa Inglesa, teria enviado uma proposta de seis meses de contrato.

O Al-Ittihad fez em suas redes sociais várias postagens do treinamento realizado em Dubai, mas nenhuma com Benzema, o que confirma a ausência do atacante, justamente por ser o principal nome da equipe.

O francês vem sendo alvo de críticas por parte da torcida após a eliminação do Mundial de Clubes para o Al-Ahly, do Egito. Ele esteve ausente na última exibição do time no Campeonato Saudita, na derrota, por 3 a 1, para o Al-Raed. Sua última participação foi na goleada sofrida pelo Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 5 a 2.

Sétimo colocado do Campeonato Saudita, com 28 pontos, o Al-Ittihad volta a campo apenas no dia 2 de fevereiro (quarta-feira), às 15h, para enfrentar o Al-Tai, fora de casa. Na sequência, no dia 12, o adversário será o Navbahor, na Liga dos Campeões da Ásia.