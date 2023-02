Esporte Benzema e Militão chegam a Rabat e podem reforçar Real Madrid na final do Mundial

O Real Madrid pode entrar em campo diante do Al Hilal, neste sábado, na decisão do Mundial de Clubes, em Rabat, reforçado. Nesta quinta-feira, o atacante Benzema e o zagueiro brasileiro Eder Militão se uniram à deleção no Marrocos após serem desfalque na semifinal por causa de lesões. Já o goleiro Courtois permaneceu na Espanha.

O artilheiro francês havia sofrido uma pancada na parte de trás do joelho direito em jogo contra o Valencia. Na mesma partida, o brasileiro havia sido atingido na coxa. Eles foram preservados na partida diante do Al Ahly e permaneceram em tratamento em Madri.

Apesar de ter viajado para o Marrocos, a dupla ainda depende de uma avaliação final nesta sexta-feira. De acordo com Carlos Ancelotti, Benzema é quem tem mais chances de estar na decisão, enquanto Militão passará por uma avaliação no último treinamento antes do jogo.

O técnico Carlo Ancelotti pode ter outras duas novidades diante dos árabes. O lateral Daniel Carvajal está recuperado da febre que o tirou do jogo contra o Al Ahly. O atacante Marco Asensio também não sente mais os dores musculares e fica à disposição.

A equipe merengue estava tratando o Mundial como “uma competição a mais” e não escondeu que seu foco estava no Campeonato Espanhol. A derrota parta o Mallorca, por 1 a 0, porém, modificou os planos após o líder Barcelona abrir oito pontos de vantagem e a taça agora é “questão de honra”. Ambos ainda farão semifinal da Copa do Rey, em jogos de ida e volta nos dias 2 de março e 5 de abril.