Bento acredita em grande jogo do Athletico-PR: 'Jogaremos com raça e dedicação'

O Athletico-PR sabe que seu poderio defensivo pode ser um fator determinante para a inédita conquista da Libertadores da América. E uma arma de Felipão para parar o forte ataque do Flamengo estará embaixo das traves neste sábado, em Guayaquil. Depois de se tornar titular às pressas com a saída de Santos justamente para o rival da decisão, Bento cresceu no gol e espera repetir as grandes atuações para coroar a campanha de superação com a taça.

O goleiro de 23 anos está no Athletico-PR desde os 10 anos e sempre sonhou em presentear a apaixonada torcida com um título de impacto. Em sua primeira temporada como titular – são seis meses direto defendendo o gol da equipe – ele fala em grande jogo no Monumental de Guayaquil.

“Todo mundo está muito ansioso, fazendo brincadeiras e querendo que o jogo chegue logo. Mas tenho certeza que todo mundo vai estar concentrado na hora que iniciar”, garante o calmo goleiro. “Vamos querer dar o máximo e tenho certeza que vai ser uma grande partida”, prevê.

Por causa da logística ruim e cara, muitos torcedores paranaenses não conseguiram viajar para Guayaquil. O Athletico instalou quatro telões e terá casa cheia na Arena da Baixada “jogando” com a equipe. Bento faz questão de valorizar essa energia positiva e promete muita luta em campo por um final feliz.

“A torcida deles vai ser fundamental para a gente. Com certeza vão mandar muitas energias positivas. Podem contar com a gente que vamos representá-los dentro de campo com muita raça e dedicação”, prometeu.