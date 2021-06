Benítez, Daniel Alves e Luan avançam em recuperação e vão a campo em treino

Três dos principais jogadores do elenco do São Paulo, Benítez, Daniel Alves e Luan avançaram na recuperação de suas respectivas lesões. O trio foi a campo no CT da Barra Funda e realizou atividades sob supervisão dos fisioterapeutas do clube nesta quinta-feira.

Dos três, Luan é quem está mais próximo de voltar a atuar. Ele realiza tratamento para se livrar de um edema na região posterior da coxa esquerda. O volante correu no gramado na atividade desta quinta e está em fase final de recuperação, mas ainda é dúvida para o jogo de domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela terceira rodada do Brasileirão.

Benítez trata um estiramento no adutor da coxa esquerda e Daniel Alves cuida de entorse no joelho direito. A dupla precisa de um período maior para voltar a jogar. Os dois se machucaram no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, há 20 dias. Eles desfalcaram a equipe em seis partidas.

Depois de folgarem na quarta, os demais atletas do elenco se reapresentaram e treinaram com bola nesta manhã. O técnico Hernán Crespo começou a preparar a equipe para o confronto diante do Atlético-MG em que o time busca o primeiro triunfo no Brasileirão.

Em dois jogos no torneio, o São Paulo empatou com o Fluminense e foi derrotado pelo Atlético-GO. No entanto, vem embalado pela impiedosa goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho que o colocou nas oitavas de final da Copa do Brasil. O elenco treina sexta e sábado no CT da Barra Funda antes de viajar a Belo Horizonte.