Benfica anuncia acordo com Liverpool para ceder uruguaio Darwin Núñez

A direção do Benfica revelou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Liverpool para a transferência do uruguaio Darwin Núñez. De acordo com o clube português, o time inglês vai desembolsar 75 milhões de euros (cerca de R$ 393 milhões) para reforçar ainda mais o seu ataque.

Em um comunicado ao mercado de ações de Portugal, o Benfica afirmou ainda que a soma a receber poderá atingir 100 milhões de euros, dependendo de metas a serem atingidas pelo uruguaio no novo clube. Segundo o clube de Lisboa, o acordo final agora só depende do acerto entre o jogador e o Liverpool, que ainda não se manifestou sobre a transferência.

Autor de 34 gols em 41 partidas pelo Benfica na última temporada europeia, Núñez se tornou alvo do Liverpool nas últimas semanas e os rumores sobre o acerto só aumentaram nos últimos dias. O clube inglês estaria buscando uma nova peça para seu setor ofensivo diante da possibilidade de perder o senegalês Sadio Mané para o Bayern de Munique.

Se confirmado, Núñez chega ao Liverpool para integrar um ataque que já tem Mohamed Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota e Luis Díaz. O português e o colombiano foram os últimos a chegar ao clube inglês, ambos com boas apresentações. Díaz foi a grande surpresa do time na última temporada europeia, em que o time foi vice-campeão inglês e da Liga dos Campeões.

A nova aposta do Liverpool é o artilheiro do último Campeonato Português. Núñez pode atuar centralizado ou pelas pontas e foi identificado como um alvo ideal por ser jovem, rápido, ter bom porte físico e ser goleador. Cria da base do Peñarol, o atacante foi lançado nos profissionais em 2017 e, dois anos depois, já havia se transferido para o Almería, da Espanha, onde teve bom desempenho e pôde comprar uma casa para a sua família. Passou por todas as seleções de base do Uruguai e hoje atua pela principal.

“Darwin tem características que não são muito comuns nos atacantes de hoje. Vai ser um jogador de topo mundial. Vou perdê-lo em pouco tempo”, profetizou Jorge Jesus, à época no comando do Benfica.