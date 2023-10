Belmonte diz que São Paulo vai ao mercado buscar atacante ‘com o perfil de Everton Cebolinha’

Campeão da Copa do Brasil e distante da luta contra o rebaixamento que chegou a assombrá-lo no Brasileirão, o São Paulo tem um ambiente tranquilo para começar a planejar a temporada de 2024. As principais necessidades do elenco estão bem claras para Carlos Belmonte, diretor de futebol tricolor, que deseja trazer um centroavante para competir com Calleri e um ponta esquerda com as mesmas características de Everton Cebolihna, a quem considera difícil tirar do Flamengo neste momento, especialmente após a contratação de Tite.

“São duas posições de frente que precisamos. Primeiramente um centroavante. A gente tem o Calleri e vamos avaliar o Erison. Todos nós e o Dorival, acreditamos muito nele. Se ele se recuperar e se firmar, está tudo bem. Se não se recuperar e não conseguirmos o reempréstimo (o jogador está emprestado ao clube pelo Botafogo), temos que trabalhar muito atrás de um centroavante”, disse o dirigente em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi no Youtube.

“Vemos também a necessidade de um ponta esquerda de ‘um contra um’. Independentemente de ser destro ou canhoto, mas que tenha o ‘um contra um’ pela esquerda. Tipo o Cebolinha, por exemplo. É um jogador, que, claro, é muito difícil… o Tite chegou (ao Flamengo), mas é um jogador com esse perfil, que tenha o ‘um contra um’ pelo lado esquerdo do campo, onde a gente sente um pouco de dificuldade no momento”, completou.

Ao comentar sobre o meio de campo são-paulino, Belmonte considerou a possibilidade de soluções caseiras. Ele vê Michel Araújo, originalmente meia ofensivo ou atacante, como um potencial segundo volante e diz que Dorival já vem treinando mais com o uruguaio nesta posição. Araújo, inclusive, já fez a função nesta temporada e teve sequência posicionado desta forma quando defendia o Fluminense. Dorival teve sucesso ao fazer algo parecido com Alisson, que costumava atuar como um meia de características mais ofensivas.

“Muito satisfeitos (com Michel Araújo). Acho que, nesta temporada, a gente já tem feito isso em alguns treinos, ele vai ser testado também nesta posição de segundo volante como é o Alisson. Vai ser testado nessa função. É um jogador extraordinário que faz várias funções, e sempre bem. Absolutamente comprometido. Pela temporada que teve neste ano, se ele mantiver a temporada que teve 2023, tem o passe fixado e vamos adquirir. É querido por todos e muito participativo”, disse o diretor de futebol.

Belmonte também comentou sobre as outras opções do elenco para a posição de volante e destacou as características distintas de cada jogador. Elogiou a todos, mas admitiu que Jhegson Méndez, um dos menos utilizados, pode ser negociado. Disse, ainda, que, embora existam soluções como a adaptação de Michel Araújo, deve buscar a contratação de ao menos dois jogadores com características semelhantes às de Pablo Maia e Alisson.

“Tem o Pablo com mais pegada, poder de arremete, passe de movimentação. O Alison é basicamente aquele motorzinho, e ao meu ver, em diversas partidas decisivas foi o melhor jogador. Essa característica o Dorival tem usado. Os outros não têm as mesmas características. O Neves não tem a mesma força de pegada, é um jogador com mais passe longo, faz o time andar mais, porém sem tanta força de marcação do Pablo e o mesmo nível de movimentação do Alisson. Já o Luan é mais marcação, só que centralizado, é a mesma característica do Méndez, que gosta de buscar com o zagueiro”, disse.

“Pensando nas características que o Dorival gosta, Pablo e Alisson, em razão do nosso esquema de jogo, acabam desgastados demais, a gente pensa em alguma mudança no setor, trazendo talvez mais jogadores com esse mesmo perfil de fibra rápida e movimentação para o meio campo, sem se desfazer dos demais. O Luan está pronto fisicamente, pode ser mais utilizado, como tem sido o Gabriel. O Méndez tem sido menos utilizado. A gente avalia, se não for utilizado, temos que colocar em algum time, negociá-lo, porque não vai ter oportunidades. Acho que vamos precisas de mais um dois jogadores de meio de campo semelhantes ao Pablo e Alisson, que por volta dos 70 minutos já estão muito desgastados”, completou.