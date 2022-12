Bellingham brinca com comemoração e sai em defesa de Henderson na Inglaterra

Um dos destaques da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar, o jovem volante Jude Bellingham defendeu o também meio-campista Jordan Henderson às vésperas das quartas de final. Bellingham exaltou o futebol do companheiro de time e até brincou sobre a comemoração da dupla na vitória sobre Senegal, nas oitavas de final.

Após Henderson abrir o caminho para a vitória por 3 a 0, o volante do Liverpool foi comemorar com a jovem promessa inglesa. Um apontou para o outro e depois “bateram a cabeça”. O momento acabou sendo marcante para o defensor de apenas 19 anos.

“Eu fui e ele foi muito forte, sabe, bem forte, tipo ali mesmo. E é por isso que minhas costas estão arqueadas assim, porque estou pensando que ele está bem duro aqui e bem perto. Então, eu meio que tive que inclinar um pouco as minhas costas para ficar numa posição um pouco mais confortável. Mas foi um bom momento”, disse Bellingham, entre risos.

“Foi algo que, você sabe, se torna eterno, esse tipo de celebração e, com sorte, as pessoas vão falar sobre isso por muito tempo”, declarou o jovem jogador, que viralizou nas redes sociais com a imagem da celebração do gol.

Antes mesmo da brincadeira, o defensor já havia defendido o companheiro de equipe de críticas. “Eu vejo algumas das besteiras que foram ditas sobre ele. Honestamente, é ridículo. Ele é tão subestimado tecnicamente e voltou a jogar em um grande jogo com um grande gol. Então acho que é hora de ele ganhar um pouco de respeito”, afirmou.

O técnico Gareth Southgate também saiu em defesa de seu jogador, que defende o Liverpool desde 2011. “Esta é a melhor versão do Hendo que já tivemos. Ele parece em boa condição física. A influência dele no grupo é fantástica, sempre foi. E fazer um gol, ele realmente merece isso.”

O treinador ainda explicou o motivo de ambos os atletas terem jogado juntos na vitória sobre Senegal. “Senti que no jogo contra os Estados Unidos (segundo jogo da fase de grupos) estávamos colocando uma responsabilidade enorme em Jude e foi um jogo difícil de trabalhar no meio-campo. Foi difícil com a pressão e a resolução de problemas, e pensamos que Jordan (Henderson) ajudou nisso e achamos que ele está dando a Jude um pouco mais de liberdade. Ele não precisa ser tão disciplinado taticamente”, concluiu.

A expectativa é que ambos estejam juntos novamente na partida entre Inglaterra e França, marcada para este sábado, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium, pelas quartas de final.