Bélgica joga mal, empata com a Ucrânia, mas avança ao mata-mata da Eurocopa

Ainda sem empolgar nesta Eurocopa, a seleção da Bélgica protagonizou mais uma partida fraca na competição, com direito a 0 a 0 com a Ucrânia, nesta quarta-feira. Apesar do placar e da atuação decepcionantes, a equipe belga avançou às oitavas de final, ao lado da Romênia, no grupo mais embolado desta Eurocopa.

A Bélgica avançou com a segunda posição da chave, com os mesmos quatro pontos dos romenos, que garantiram o primeiro posto pelos critérios de desempate. A Eslováquia, em terceiro, ainda tem chances de classificação, diferente da Ucrânia, que também somou quatro pontos, mas ficou em quarto lugar, sem mais chances de avançar.

Em Stuttgart, na Alemanha, belgas e ucranianos estiveram longe de disputar uma partida de bom nível técnico. A marcação forte, a falta de criatividade e as diversas falhas no ataque foram a tônica do duelo, pela rodada final da fase de grupos. E os goleiros trabalharam menos do que o esperado.

Neste ritmo, os primeiros 20 minutos foram de jogo concentrado no meio-campo, sem nenhuma chance de gols. Lukaku tentava se insinuar pelo lado belga, enquanto a Ucrânia priorizava a defesa, pouco se arriscando no ataque. Este cenário praticamente se inverteu na segunda metade do primeiro tempo.

Mais à vontade em campo, a equipe ucraniana passou a buscar mais o ataque e, com frequência, surpreendia a defesa belga em rápidas jogadas pela esquerda. Foi assim com Yaremchuk, aos 28 minutos, com Yaremchuk, aos 41, e com Sudakov em duas jogadas perigosas, aos 26 e aos 33.

A etapa inicial terminou sem gols, placar que favorecia a Bélgica, então segunda colocada pelos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, o marcador provisório decretava a eliminação dos ucranianos – Eslováquia x Romênia também terminou o primeiro tempo com empate.

Precisando da vitória, a Ucrânia voltou para o segundo tempo com Zinchenko para melhorar a qualidade do passe. Do outro lado, a Bélgica teve o reforço do experiente Carrasco. O cenário, contudo, mudou, em razão dos erros que a equipe ucraniana começou a cometer na defesa. A Bélgica tentou capitalizar o momento, adiantando a marcação.

Mas Lukaku, De Bruyne e companhia seguiam com dificuldades nesta Eurocopa. Se um falhava na pontaria, o outro não encontrava espaço para aplicar sua conhecida criatividade. A Ucrânia, quase na base do desespero, também sofria para superar a marcação belga. Tanto que a única chance real de gol veio de bola parada.

Aos 37, Malinovskyi bateu o escanteio direto e quase marcou um gol olímpico. O goleiro Koen Casteels fez a defesa em cima da linha – o árbitro chegou a recorrer à tecnologia da linha do gol para confirmar a marcação, que manteve o 0 a 0 no placar.

A reta final do jogo foi uma resumo do que foi a maior parte do confronto, com muitos passes no meio-campo e quase nenhuma emoção no ataque.

ESLOVÁQUIA X ROMÊNIA

Em Frankfurt, jogando ao mesmo tempo, eslovacos e romenos empataram por 1 a 1, dando sua contribuição para manter o grupo embolado. Aos 23, a Eslováquia abriu o placar. Após cruzamento na área, Duda cabeceou para o chão e venceu o goleiro Florin Nita.

O empate veio ainda no primeiro tempo. A seleção romena buscou a igualdade em cobrança de pênalti aos 36. Marin mandou alto e no canto, sem chance para Martin Dubravka. O segundo tempo foi mais limitado do ponto de vista técnico em razão da forte chuva que desabou sobre Frankfurt e as duas seleções não conseguiram criar tantas chances quanto na etapa inicial.