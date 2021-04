Beira-Rio será o local do jogo Brasil x Equador pelas Eliminatórias em 4 de junho

O estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, vai ser o local do jogo entre Brasil e Equador, dia 4 de junho, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Quatro dias depois, a seleção vai para Assunção, onde enfrenta o Paraguai. No dia 14 de junho, os comandados do técnico Tite vão estrear na Copa América, contra a Venezuela, em Medellín, na Colômbia.

Por causa da pandemia, os jogos pela quinta e sexta rodadas foram adiados e, segundo a Conmebol, deverão ser disputados em setembro, outubro ou novembro. O Brasil teria o confronto com a Colômbia, fora de casa, e depois receberia a Argentina, na Arena Pernambuco.

Com quatro vitórias, o Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos, contra dez da Argentina e nove do Equador. Paraguai e Uruguai somam seis cada, enquanto Chile e Colômbia acumularam quatro pontos. Os venezuelanos têm três, enquanto Peru e Bolívia são os piores com apenas um ponto.

O Brasil soma 12 jogos no Beira-Rio, com nove vitórias, dois empates e uma derrota. O último jogo no estádio do Internacional foi em 2019, antes da Copa América, e a seleção goleou Honduras por 7 a 0. O retrospecto diante do Equador é muito bom: são 32 jogos, com 26 vitórias, 4 empates e duas derrotas. São 94 gols a favor e apenas 22 contra.