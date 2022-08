Beatriz Haddad Maia perde para Simona Halep a final do WTA de Toronto

Beatriz Haddad Maia perdeu para a romena Simona Halep, neste domingo, na final do WTA de Toronto, no Canadá, por 2 seta 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3, em 2h16. Apesar da derrota, a brasileira vai surgir, nesta segunda-feira, em 16º lugar no ranking mundial.

Beatriz começou muito bem o primeiro set, ao manter seus dois primeiros serviços e quebrar o primeiro de Halep. Em desvantagem por 3/0, a romena passou a variar mais as jogadas e ter mais paciência na troca de bolas, sem cometer erros. Ela chegou a somar quatro duplas faltas no segundo game.

Bia, por sua vez, após ter um início avassalador, começou a errar bastante. Não teve consistência e perdeu os seis games seguintes, com direito a duas quebras de serviço. Halep passou a atacar bem e Bia a sacar mal. A romena precisou de 50 minutos para vencer o primeiro set.

Ao final do primeiro set foi possível notar a grande quantidade de torcedores brasileiros e romenos acompanhando a final, tornando o clima bem quente para a disputa da final.

Bia voltou muito mais agressiva para o segundo set e passou a ganhar as trocas de golpes. De cara quebrou o serviço de Halep no primeiro game. Com bom aproveitamento do primeiro saque, a brasileira manteve o ritmo e abriu 2 a 0.

Halep sentiu o momento da Bia e passou a cometer vários erros, com isso a tenista nacional aproveitou para repetir no segundo set o mesmo placar do primeiro: 3/0, mas desta vez com duas quebras de serviço da romena.

A sequência do segundo set foi diferente do primeiro. Halep falhou e Bia aproveitou para fazer 4/0. Com grande desvantagem, a romena foi para o tudo ou nada e confirmou seu primeiro serviço no set.

Bia mostrou que estava com uma postura diferente para o segundo set e voltou a apresentar bom ritmo para fazer 5/1, apesar do esforço da adversária, que ainda marcou seu segundo ponto no set. Mas foi pouco diante da concentração da brasileira, que fechou o set em 6/2, após 35 minutos, igualando o placar.

As tenistas vieram com força total para o terceiro e decisivo set. O primeiro game foi bastante disputado e Bia teve chance de quebrar o saque, mas Halep confirmou o serviço. Pior: a romena quebrou o saque da brasileira no game seguinte e abriu 2/0.

O terceiro game foi sensacional. Halep lutou muito para manter seu serviço, mas Bia, após três break points, conseguiu devolver a quebra: 2/1.

No quarto game, Halep se superou ao devolver saques de 190 km/h da Bia e voltou a quebrar o serviço da brasileira, fazendo 3/1. O quinto game também foi bastante equilibrado, mas a romena conseguiu alcançar 4/1.

Bia não deu chance para Halep, ao sacar muito bem e diminuir a desvantagem para 4/2, mas a romena devolveu na mesma moeda e fez 5/2. Com grande variedade de golpes, Halep fechou o terceiro set em 6/3 e ficou com o título.