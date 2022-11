Esporte Beatriz Haddad Maia perde mais uma e é eliminada nas duplas no WTA Finals

A brasileira Beatriz Haddad Maia e a casaque Anna Danilina estão eliminadas do WTA Finals. A dupla perdeu, neste sábado, na terceira rodada para a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/4 e 10/8 em 2h02. Bia e Danilina saíram da competição com uma vitória e duas derrotas.

Com uma hora de duração, o primeiro set foi bastante equilibrado. Sem quebras e decidido em um disputado tie-break,com destaque para a agressividade de Danilina.

Bia e Danilina abriram 2/0 no início do segundo set, mas viram as rivais retomarem o domínio da partida e somarem cinco games seguidos. A brasileira e a casaque chegaram a esboçar uma reação, mas foi pouco para impedir a vitória de Kichenok e Ostapenko na segunda parcial.

O super tie-break foi emocionante com as duplas se revezando na liderança. Kichenok e Ostapenko conseguiram 4/2, mas Bia e Danilina viraram para 6/4. A ucraniana e a letã ainda tiveram força para buscar a vitória no final.