Beatriz Haddad Maia perde a final de duplas do WTA 1000 de Indian Wells

A brasileira Beatriz Haddad Maia e alemã Laura Siegemund perderam, neste sábado, a final de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, para as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova por 6/1, 6/7 (3/7) e 10/7.

A quebra do saque de Bia logo no primeiro serviço proporcional uma força mental muito grande nas checas, que praticamente acertaram tudo no set e venceram com tranquilidade por 6/1.

A segunda parcial foi mais equilibrada e representou corretamente o que as duplas poderiam oferecer em quadra. Ao mesmo tempo, as jogadoras demonstraram nervosismo em momentos decisivos. Bia e Siegemund chegaram a ter três set-points, enquanto Krejcikova e Siniakova falharam em um match-point. Com isso, a decisão foi para o tie-break, que teve vitória da brasileira e da alemã por 7/3.

No super-tiebreak, Bia e Siegemund foram irregulares mais uma vez, cometeram erros no começo e não tiveram força para buscar uma reação, ao perder por 10/7.