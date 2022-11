Esporte Beatriz Haddad Maia estreia com vitória nas duplas do WTA Finals

A brasileira Beatriz Haddad Maia e a casaque Anna Danilina estrearam com vitória na chave de duplas do WTA Finals, nesta terça-feira, em Fort Worth, estados Unidos. A dupla bateu a canadense Gabriela Dabrowski e a mexicana Giuliana Olmos, por 7/5 e 6/0 em 1h12 de jogo.

Depois da vitória sobre a segunda melhor dupla do ano, Bia e Danilina voltam à quadra na quinta-feira para o duelo com a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova, que venceram a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a letã Jelena Ostapenko por 3/6, 6/1 e 10-6. O duelo vai valer a liderança do Grupo Pam Shriver.

O primeiro set foi marcado pela irregularidade das duplas, que não apresentaram um bom saque. Com isso, quatro quebras foram registradas em sequência. No final, após mais três serviços quebrados, Bia e Danilina conseguiram fechar a primeira parcial em 7/5.

No segundo set, Dabrowski e Olmos não se recuperaram psicologicamente da derrota no set inicial e cometeram muitos erros, a ponto de perderem por 6/0.