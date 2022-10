Esporte Beatriz Haddad Maia está na final das duplas em Guadalajara e no WTA Finals

Beatriz Haddad Maia está na final de duplas do WTA de Guadalajara. Neste sábado, a brasileira e a casaque Anna Danilina derrotaram as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/7.

Com o resultado, Bia e Danilina garantiram vaga no WTA Finals, que vai ser disputado pelas oito melhores duplas do ano. A competição começa daqui dez dias.

Na final em Guadalajara, a dupla vencedora vai enfrentar as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu ou a australiana Storm Sanders e a brasileira Luisa Stefani, que se enfrentam ainda neste sábado.

No ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, o grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, não teve problemas para derrotar o finlandês Emil Ruusuvuori, com um duplo 6/2, e garantir vaga na final deste domingo. Seu adversário será o dinamarquês Holger Noedskov Rune, que precisou de quase três horas para eliminar o australiano Alex de Minaur, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/1) e 7/5.

Na Bélgica, na semifinal do ATP 250 de Antuérpia, o norte-americano Sergi Korda venceu o austríaco Dominic Thiem após equilibrados três sets: 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/4). O adversário do representante dos Estados Unidos será o canadense Felix Auger Aliassime, que também teve de lutar muito para bater o francês Richard Gasquet, com duplo 7/6.